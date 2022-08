‘Een brief van de NAM telde zwaarder dan ons advies’, zegt oud-toezichthouder op gaswinning Groningen

Jan de Jong, inspecteur-generaal der Mijnen (2003-2014), in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘De gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is, terug te brengen.’ Die aanbevolen maatregel stond vetgedrukt in het ongevraagde advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 22 januari 2013. Het is misschien wel de bekendste zin uit het Groningse gasdossier, dat momenteel door de parlementaire enquêtecommissie tegen het licht wordt gehouden. Niet omdat de aanbeveling werd opgevolgd, maar juist omdat die werd genegeerd.

Jan de Jong was destijds als inspecteur-generaal der Mijnen verantwoordelijk voor het advies. ‘Omdat wij onafhankelijk waren, werden we als lastig gezien’, zei hij dinsdag. ‘Wij waren roependen in een woestijn. Ik vind dat er ontzettend groot onrecht gedaan is aan de mensen in Groningen.’

Een half jaar voor het advies, op 16 augustus 2012, vond de aardbeving bij Huizinge plaats. Met 3,6 op de schaal van Richter is het nog steeds de zwaarste door gaswinning veroorzaakte beving in Groningen ooit.

Open wond

De aanname dat de maximale kracht van een beving 3,9 zou zijn, zo bleek snel daarna uit een studie van het SodM, moest worden losgelaten: zwaardere bevingen dreigden, met niet alleen schade, maar ook onveiligheid tot gevolg. En er was een relatie tussen het niveau van gaswinning en seismische activiteit. De Jong: ‘Ik vond dat nogal wat. Dat had toch genoeg moeten zijn om iets te doen in Groningen?’

Maar in weerwil van het advies werd de gaswinning in 2013 niet teruggeschroefd, maar opgevoerd: van circa 48- naar 54 miljard kubieke meter – het hoogste niveau in dertig jaar. Het is tien jaar later nog steeds een open wond. Oud-burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, zei maandag tijdens zijn verhoor: ‘Als mensen mij vragen: hoe kan het vertrouwen van Groningers in de overheid hersteld worden? Dan antwoord ik: niet.’

Waarom werd na ‘Huizinge’ de gaswinning in Groningen niet verlaagd, maar verhoogd? Al tien jaar is dat de hamvraag die boven het Groningse gasdossier hangt. Vandaar dat de parlementaire enquêtecommissie zich deze week, bij het hervatten van de openbare verhoren, op die gebeurtenis en de nasleep ervan concentreert.

Groot bier

Ook het KNMI en de NAM onderschreven de conclusie van het SodM dat de maximale kracht van 3,9 losgelaten moest worden. Maar het meteorologisch instituut en het gasbedrijf betwisten dat minder gas winnen tot minder zware bevingen zou leiden. NAM verzette zich per brief tegen productiebeperking.

Die onenigheid werd sluw benut door de net aangetreden minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD), en de coalitie. Kamp zei volgens De Jong over de nieuwe risico-inschatting: ‘Dit is groot bier. Maar ik moet er met de top van de coalitie over praten. En we moeten wel meer onderzoek doen.’ De Jong antwoordde: ‘Meer onderzoek doen is altijd goed. Maar er moet nu iets gebeuren.’

Dat gebeurde niet. Kamp bestelde veertien onderzoeken en stond verhoging van de gaswinning toe. De 54 miljard kuub van 2013 paste precies in het tienjarige maximum van 425 miljard kuub. ‘Een brief van de NAM telde zwaarder dan ons advies’, aldus De Jong. ‘Hij nam er zelfs stukken tekst uit over in de Kamerbrief. En ik werd tijdens een hoorzitting belachelijk gemaakt door Kamerleden van de coalitiepartijen (VVD en PvdA, red.).’

‘Topgasjaar’

In de loop van 2013 kreeg De Jong signalen dat er een ‘topgasjaar’ gaande was. Hij hoorde van het ministerie dat minister Kamp wekelijks updates kreeg over de Groningse productiecijfers. ‘Bij het ministerie was geen zorg, integendeel’, zei hij. ‘Daar was het gevoel: NAM is goed bezig.’ De inspecteur-generaal had geen macht om in te grijpen. ‘Ik kon niet de minister niet overrulen. Maar ik lag er wakker van.’

Aanvankelijk was het verhaal dat verlaging van de gaswinning leveringszekerheid aan bedrijven en huishoudens in gevaar zou brengen. Die verdediging werd tijdens de eerste verhoorweek, voor de zomer, door voormalig Shell-topman Pieter Dekker al gegeven.

Bij de energiebedrijven werd intern vastgesteld dat de gaswinning probleemloos kon worden teruggeschroefd van 47 miljard naar 35 miljard kuub. De gaswinning in Groningen is inmiddels teruggebracht tot bijna nul, vanwege het inzicht dat minder pompen het risico op (zware) aardbevingen terugdringt.

Jan de Jong ging in 2014 met vervroegd pensioen. Hij mocht zijn opvolger van het ministerie niet inwerken. Hij werd lid van de Groninger Bodem Beweging. Henk Kamp zal later worden verhoord door de enquêtecommissie. Wanneer precies, is onbekend.