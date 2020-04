Een bord met de boodschap ‘Bleiben Sie bitte zu Hause!’ moet die paar vakantiegangers afschrikken

De Duitse politie controleert streng op wie er binnen komt bij de grens op de A12. Beeld Marcel van den Bergh

Bij Rastplatz Hohe Heide, een parkeerplaats op de Duits-Nederlandse grens bij Zevenaar, hebben Duitse agenten vrijdagochtend een auto met Frans kenteken aangehouden. De mannen zitten met zijn drieën in de auto. En dat mag niet, volgens de Duitse anti-coronarichtlijnen. Twee is het maximum.

Bij nader inzien blijkt het toch geen probleem, want de mannen zijn collega’s. Dan mag het wel, zegt een agent. Maar, voegt hij eraan toe: ‘Bij een routinecontrole hebben we drugs gevonden in hun auto. Dat heb je ook nog.’ Op een ijzeren bankje langs de snelweg kijken de drie Fransen somber voor zich uit. Ze werken als lassers in Amsterdam en waren op weg om thuis in Straatsburg de paasvakantie te gaan vieren, zegt een hen. Die begint alvast slecht.

Deze paasdagen wordt er overal aan de grenzen gecontroleerd, zo hebben de Duitse en Nederlandse autoriteiten grootscheeps aangekondigd. Met als voornaamste doel om de buren te weren en burgers in eigen land te houden: de grens overgaan wordt ontmoedigd.

Bitte!

De Nederlandse marechaussee hield vrijdag controles op de grensovergang bij Roermond. Maar bij de belangrijkste toegangspoort tot Nederland, grenspost Beek in de A12, kan het verkeer ongehinderd Nederland binnenrijden.

Alleen een oplichtend bord langs de snelweg met de tekst ‘Reise nicht notwendig? Bleiben Sie bitte zu Hause!’ moet Duitse toeristen afschrikken. Niet dat het er veel zijn. Op een normale Goede Vrijdag stromen hier Duitse toeristen massaal Nederland binnen met campers en caravans, op weg naar hun vakantiebestemmingen in Zeeland en aan de kust. Vandaag is er geen vakantieverkeer.

Aan de Duitse kant wordt strenger gecontroleerd. Niet alleen bij de grote grensovergang op de A12, ook bij kleinere grensposten wordt gepatrouilleerd. Op de N325, de verbindingsweg tussen Nijmegen en Kleef, staat vlak voor het Duitse dorpje Kranenburg een groepje Duitse agenten in felgele hesjes.

Ze houden alle auto’s aan en tellen het aantal inzittenden. Zijn het er drie of minder, dan mogen ze door, zegt een agent met een spiegelende zonnebril. ‘Als het er vier zijn moet er één uitstappen. Of we sturen ze terug.’ Samenwonenden, zoals gezinnen, en collega’s zijn van deze regel uitgezonderd.

Verwarring

De afgelopen week ontstond enige verwarring over de grenscontroles. De Bondsregering stelde voor om met ingang van Goede Vrijdag de grenzen te sluiten voor iedereen die geen dringende reden had om Duitsland binnen te komen. Nederland is sinds vorige week opgenomen op de Duitse lijst van corona-risicolanden.

Maar de economisch belangrijke Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland, verzette zich daartegen. Met als gevolg dat de grenzen gewoon open blijven en de politie slechts steekproefsgewijs controles uitvoert.

Daarbij nemen ze het niet zo nauw, blijkt op de grenspost bij Kranenburg. Niet alleen hanteren ze hier het maximum van drie inzittenden per auto, in plaats van het officiële twee, eigenlijk mogen ze Nederlanders die naar Duitsland komen om te shoppen en goedkoop te tanken ook niet doorlaten. Nederlanders die daarop betrapt worden zouden zelfs een boete riskeren.

‘Maar daar doen we niet moeilijk over’, zegt een van de beambten schouderophalend. ‘Er zijn ergere dingen.’ Niet dat daar veel animo voor is: op Goede Vrijdag zijn alle Duitse winkels gesloten.

Dit bord aan de grens bij Zevenaar moet Duitse toeristen afschrikken Beeld Mac van Dinther

Aan de Nederlandse grens geldt het beleid dat Duitse toeristen wel worden aangesproken met het verzoek rechtsomkeert te maken. Maar de grens oversteken is niet verboden, dus niemand kan worden teruggestuurd. Bij de grenspost in Roermond reed de meerderheid van de Duitse automobilisten gewoon door, na te zijn aangesproken door de marechaussee.

Marihuana

Op Rastplatz Hohe Heide blijken drugs de belangrijkste bijvangst te zijn van de coronacontrole. Behalve de drie Fransen worden nog twee Nederlandse bestuurders aangehouden die onder invloed zijn van marihuana. Eentje wordt afgehaald door zijn vrienden, de andere moet mee naar het bureau. Voor hij in het politiebusje stapt krijgt hij plastic handschoenen aan en een mondkapje voor. Veiligheid voor alles.

Hoe groot de verwarring is blijkt als twee oudere Duitsers de parkeerplaats oprijden in een oude Mercedes met een tent op de aanhanger. Ze willen een dagje gaan vissen in Nederland, maar vragen ze af of ze bij terugkeer dan twee weken verplicht in quarantaine moeten.

Die plicht geldt sinds vorige week voor Duitsers die langer dan 72 uur in Nederland zijn geweest. Voor één nachtje is dat niet nodig, zegt een goedmoedige dikbuikige agent. ‘Maar ik zou voor de zekerheid wel een bonnetje meenemen van de overnachting.’