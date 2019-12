Een bonte stoet van strijders tegen de ‘cultuurzwakte’

Waar staat Forum voor Democratie nou echt voor? Na alle interne partijtwisten en de afsplitsingen van het afgelopen jaar was die vraag nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Maar zaterdag in Barneveld, op de vierde algemene ledenvergadering van ’s lands snelst groeiende politieke ledenorganisatie, valt toch veel te ontdekken in de bonte parade van rechts-conservatieve paradijsvogels die aan de leden voorbijtrekt. Partijleider Thierry Baudet kondigt het gezelschap dan ook aan in drie woorden: ‘Welkom bij jezelf.’

De ziel van Forum is hier te vinden in wetenschapsjournalist Simon Rozendaal, die zich in één adem verzet tegen het ‘bizar dure’ klimaatbeleid én tegen de aanvallen op de reputatie van de Hollandse zeehelden. ‘We mogen trots zijn op onze zeevaarders. Zij maken deel uit van onze maritieme cultuur, die gewend is om om te gaan met andere culturen. Je bent hier welkom, mits je je gedraagt. Dat hebben we te danken aan Piet Hein en Michiel de Ruyter.’

Forum kun je hier zoeken in het betoog van de jonge rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek die zich onder luide toejuichingen van haar overwegend mannelijke publiek uitspreekt tegen ‘de gevaren van het hedendaags feminisme’. ‘U weet het heren: als u een deur openhoudt voor een vrouw bent u volgens de feministen van vandaag een seksist.’ Ze verhaalt over vrouwen die hun oksels niet scheren en over een recente Women’s March in Amsterdam waarvan ze getuige was: ‘De leuzen gingen van Dood aan het patriarchaat, via All men are trash tot All refugees are welcome here. Ziet u wat daar gebeurt? De westerse man is de aartsvijand maar de massa-immigratie uit zeer patriarchale samenlevingen is voor onze feministen geen enkel probleem.’

Het Gelderse Forum-Statenlid Armita Taheri: ‘Onze eigen regering, het kartel, laat de islam, de sharia en het salafisme toe.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En gezien de reacties van de zaal is Forum zeker te ontdekken in het levensverhaal van het Gelderse Forum-Statenlid Armita Taheri, als kind hier gekomen vanuit Iran. ‘Ik ben gevlucht voor de onderdrukking van de islam. Hier heb ik vrijheid gekregen om vrouw te zijn. Ik ben Nederlander geworden. Met één nationaliteit. Maar nu zie ik het geweld en de onderdrukking hier toenemen. Onze eigen regering, het kartel, laat de islam, de sharia en het salafisme toe. We weten wat dat in ons mooie land heeft aangericht. Ik heb het tot mijn 8ste meegemaakt in Iran en nu zie ik het opnieuw gebeuren.’

Taheri's toch al enthousiaste gehoor klapt nog iets luider als ook zij zich verzet tegen de nieuwste ontwikkelingen in de feministische strijd. ‘Mannen worden gedwongen plaats te maken voor quotavrouwen. Wat zou er mis zijn met vrouwen dat wij met al onze kwaliteiten niet zelf een plek in deze maatschappij kunnen bemachtigen?’

Het publiek luistert naar Thierry Baudet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een culturele strijd

Senator Paul Cliteur, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, legt even later uit wat zich hier afspeelt: dit is een culturele strijd, op vele fronten tegelijk. ‘En dat is iets heel groots. Nederland lijdt aan cultuurzwakte. Alles wat met ons te maken heeft wordt weggezet als verkeerd, racistisch, verouderd of nationalistisch. En alles wat anders is, wordt verheerlijkt. Waarom worden onze waarden zo slecht verdedigd?’

Een voor een bekennen de sprekers zich tot het cultureel verzet. En steeds wordt het front een stukje breder. Waar anders deelt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra (‘contact houden met je kiezers wordt door de elites weggezet als populisme. Ze hebben het mis') het podium met rapper Lange Frans die zich in een speciale versie van zijn oude hit Het land van op piano laat begeleiden door Baudet: ‘Het land waar een toespraak met het woordje boreaal, het meest bevreesde afgelopen jaar op het Journaal.’

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra tijdens het partijcongres. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En waar anders maakt ‘blokkeer-Friezin’ Jenny Douwes (‘Forum staat voor onze Nederlandse tradities, daarbij voel ik me thuis') haar opwachting samen met Jan Cees Vogelaar, met zijn stichting Agrifacts een van de aanvoerders van het boerenverzet tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vogelaar grijpt terug op de leus van wijlen Pim Fortuyn: ‘Wij willen geen keuzes gebaseerd op groen-roze dromen en niet-controleerbare rekenmodellen. Wij willen een partij die zegt wat ze denkt en doet wat ze zegt. Ook voor boeren is het tijd voor Forum voor Democratie.’

Tegen de coalitiedwang

Terwijl de journalisten Arnold Karskens en Joost Niemöller vaststellen dat zij hun folders voor hun nieuwe aspirant-omroep Ongehoord Nederland hier in Barneveld niet kwijtraken (‘Bijna iedereen is al lid'), lijkt partijleider Baudet zich opeens te realiseren dat de boodschap zo wel wat uitwaaiert. Hij keert daarom terug naar ‘waar het ons allemaal om begon', de bestuurlijke vernieuwing: weg met de regeerakkoorden en de coalitiedwang, meer ruimte voor referenda. ‘Als je puur naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, is er gewoon een meerderheid van 77 zetels in de Kamer om de migratie in te perken. En voor verhoging van de rekenrente van de pensioenfondsen. En voor verlaging van het eigen risico in de zorg. Ja, zelfs voor meer referenda. Als we nou eens af komen van die dichtgetimmerde regeerakkoorden en toegaan naar een Kamer die per onderwerp kijkt: waar is een meerderheid voor? En als we er niet uitkomen, leggen we het aan de bevolking voor.’

Kamerlid Theo Hiddema zit op de bank bij Robert Jensen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De politieke fijnproevers hebben dan al genoteerd dat een slepende kwestie binnen Forum inmiddels is afgedaan. De vraag of we wel of niet in de EU moeten blijven, stond immers aan de basis van de rumoerige breuk tussen Baudet en tweede man Henk Otten. ‘De Britse economie na de Brexit zal binnen vijf jaar sterker groeien dan die van de EU', weet Europees fractievoorzitter Rob Roos hier vandaag zeker. ‘Als je zelf kan bepalen wat het beste is voor het land, word je creatief en pas je je aan aan de omstandigheden. Ik ben overtuigd dat Nederland beter af is als we het contract met de EU gaan verbreken.’

Ook hij krijgt een open doekje van de zaal. Die interne strijd is gestreden.