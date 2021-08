Een biertje kan, maar feesten is nog taboe bij de introductie voor eerstejaars in Leiden

De studenten moeten bij de ingang van de testlocatie hun neus snuiten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Onwennig kijken honderden nieuwe studenten, verzameld onder een bewolkte hemel op de Lammermarkt, in het rond naar al die onbekende gezichten. Lotgenoten. Er hangt een voelbare spanning in de lucht: een nieuwe levensfase dient zich aan.

De organisatie van de introweek (in Leiden: de El Cid) betreedt het podium. Secretaris Hanne Poorthuis heeft amper haar eerste welkomstwoorden uitgesproken als ze wordt onderbroken vanuit het publiek. ‘Lekker wijf!’, schreeuwt een meisje met donkere krullen, een van de begeleiders van de eerstejaarsgroepjes. (Later zou ze de voorzitter begroeten door luidkeels ‘mooie lul!’ te roepen.) Met een lach hervat Poorthuis haar speech, gericht aan de nieuwelingen. ‘Jongens, houd voldoende afstand. En wees lief voor elkaar: Jullie studententijd is bij deze begonnen.’

Het collegejaar 2021-2022 zal studenten een stuk meer kunnen bieden dan afgelopen jaar. Niet alleen is het hoger onderwijs ‘open’ gegaan, al gelden er nog wel beperkende maatregelen zoals maximaal 75 personen in de collegezalen. Ook zijn er weer meerdaagse fysieke introductiedagen mogelijk, in elk geval in Leiden. Een verademing voor nieuwe studenten na alle signalen van eenzaamheid en depressies. Nu kunnen ze sociale contacten opdoen.

Om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te maken,heeft de GGD een sneltestlocatie opgetuigd op de centraal gelegen Aalmarkt. Studenten worden elke dag per mail en via tijdslots uitgenodigd om zich te laten testen.

Daarmee is eindelijk weer eens een ‘nuttige bestemming’, zoals in Leiden wordt gemompeld, gevonden voor het fraaie maar zieltogende pand in hartje Leiden. Decennialang zat daar Vroom & Dreesman totdat die in 2016 sloot. In de afgelopen, onsuccesvolle jaren huisden er respectievelijk Hudson’s Bay, een Action. Binnenkort trekt er ‘een spijkerbroekenmerk’ in waarvan geen Leidenaar de naam nog kent.

In zes dagen hoopt de GGD meer dan duizend testen per dag af te nemen. Binnen volgt de uitslag. Een negatief testbewijs genereert een QR-code, waarmee studenten aan allerlei activiteiten, zoals rondleidingen bij verenigingen, cocktailworkshops en boottochten kunnen deelnemen, al volstaat een volledig vaccinatiebewijs ook. De test is vrijwillig, maar de bescheiden rijen impliceren maandagochtend een succesvol initiatief.

‘Best prima’, zegt Gijs Muller (22), die net naar buiten komt. Hij wacht nog op zijn tweede prik Pfizer, dus heeft hij een negatief testbewijs nodig. ‘Beetje vervelend om drie dagen achter elkaar een staaf in mijn neus te krijgen, maar het helpt om besmettingen in toom te houden.’

Pilou Preij (18) is wel volledig gevaccineerd, maar vindt het desalniettemin ‘prettig en makkelijk om elke dag even getest te worden’. Verderop in de stad staat Sam van Rooijen (17). Hij is volledig gevaccineerd en heeft niet zo’n zin om zich elke dag om half 9 te melden. Hij doet eigenhandig ‘elke dag een zelftestje’, verzekert hij.

Wethouder Paul Dirkse (D66) van Onderwijs is tevreden. Vorig jaar in augustus en september was er een besmettingspiek in Leiden, vooral als gevolg van de kennismakingsperiodes op de verenigingen en hospiteeravonden, waarop ‘gesolliciteerd’ wordt voor het huren van kamers. ‘Daarvan wilden we leren en dus hebben we dit opgezet. Om studenten, die het dna van deze stad vormen, zo veel mogelijk te kunnen laten deelnemen aan activiteiten.’

De introductie in Leiden start met een dansje. De eerstejaars mogen alleen meedoen met activiteiten als ze gevaccineerd zijn of een negatief test hebben afgelegd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘We hebben wel vijf scenario’s moeten uitdenken’, zegt Anna de Keijzer, projectleider van de El Cid. ‘Daarom hebben we nog nooit zo veel activiteiten gehad. Sounds of Leiden, bijvoorbeeld, is nieuw: cabaretvoorstellingen, optredens van lokale bands en ligconcerten op de Garenmarkt en in de Burcht.’

Alle inventiviteit ten spijt, het is nog niet als vanouds. In plaats van vierduizend studenten die vijf dagen introductie lopen, is de groep in tweeën gesplitst en duurt het voor elke groep drie dagen. Er is geen kroegentocht, geen groot afsluitend festival. Na 10 uur is de El Cid in principe klaar, al mogen de verenigingen tot twaalf open blijven. Er kan dus een biertje worden gedronken, maar echt feesten laat nog even op zich wachten.

Maar: de belangrijkste doelen, duurzame vriendschappen opbouwen en een nieuwe stad leren kennen, daar zijn ze in Leiden in geslaagd. Vraag dat maar aan het eind van de middag aan Kieke Kleijne en Annelie Wilke (allebei 18 jaar). Ze hebben vandaag een stadswandeling gemaakt, spelletjes gedaan en zijn nu in het Huigpark op een informatiecentrum van alle verenigingen die Leiden rijk is. Ze proberen zich in te schrijven voor Augustinus, waar vanwege de populariteit lotingen gelden. ‘De site is gecrasht’, mompelt Kieke.

‘De onlinedagen waren op zich leuk’, vertelt ze. ‘Maar dat we elkaar nu ook in het echt zien werkt veel beter.’ Annelie knikt: ‘We blijken veel gemeen te hebben. Mentale ziektes namelijk!’ Ze kijken elkaar een moment aan en proesten het dan uit. ‘We hebben allebei adhd. Ook lazen we vroeger dezelfde boeken.’

Ze aarzelen een moment en moeten dan weer lachen. ‘Warrior Cats, over katten die in een clan leven... Ja, we hebben elkaar echt gevonden.’ Annelie was altijd al van plan bij Augustinus te gaan. Kieke volgt nu haar voorbeeld. ‘Ja’, concludeert Kieke, ‘er worden hier echt banden gesmeed.’

Aan het eind van de dag meldt de GGD dat er 1.308 testen zijn afgenomen. Daarvan waren er vijf positief. ‘Zij worden gelijk gebeld’, zegt Nikita van den Berge, arts infectieziektebestrijding in opleiding van de GGD. ‘We geven ze de informatie die ze nodig hebben. Ook worden ze van hun groepje weggeleid. We zijn niet ontevreden met dit resultaat.’