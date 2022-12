Een belangrijke les op een blauw bankje, schuin tegenover een ambachtelijke slagerij

Schrijven is schrappen, zo vertelde mij ooit, ik meen dat het een vroege lentedag was, met een eerste frisgroene waas aan de bomen, in elk geval weersomstandigheden die een zekere frivoliteit verleenden aan het moment, een voornaam heerschap met een licht excentriek voorkomen, naast wie ik was neergestreken op een blauw bankje, schuin tegenover een ambachtelijke slagerij, waar hij, hoe het onderwerp ter tafel kwam is in de mist der tijd verloren gegaan, met een betoverend sonoor stemgeluid dermate begeesterd betoogde dat een schrijver zich nooit achter overbodige franje mag verschuilen, daar slechts in zinnen waar geen grammetje vet aan zit ware betekenis aan het licht kan komen, dat het lichtgrijze hoedje op zijn hoofd ervan trilde, en ik zeker wist dat ik nooit meer de pen ter hand zou nemen zonder, met gepaste dankbaarheid, te denken aan deze man, zijn ietwat tranende linkeroog en zijn immens belangrijke les, waar ik desondanks nog weleens mee worstel.