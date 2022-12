Een begenadigde gitarist en popidool tegen wil en dank

Chris Koerts Beeld top40hitdossier.nl

Jaloezie was de tweeling Koerts vreemd. Toen Chris, de grondlegger van Earth & Fire, zich in 1979 uit de band terugtrok, omdat hij het popartiestenleven beu was en muziekwetenschap wilde studeren, schreef Gerard het discoliedje dat een gigantische hit werd: Weekend.

Chris toonde zich geenszins afgunstig, was juist ongelooflijk trots en gunde ook zangeres Jerney Kaagman het internationale succes. Op 10 november stierf Chris Koerts thuis in het Franse Le Chalard nogal onverwacht aan hartfalen. Drie jaar eerder overleed Gerard, ook in Frankrijk, aan longemfyseem.

De jongens Koerts, met hun lange helblonde manen, waren in de jaren zeventig popidolen tegen wil en dank. Het ging de tweeling om de muziek, om het schrijven van nummers, het samen pielen op de mellotron, de voorloper van de synthesizer, middagen achtereen, totdat ze een stuk hadden gecomponeerd waarin zij beiden, Chris als gitarist en Gerard als toetsenist, tot hun recht kwamen. En dan mocht Kaagman zich het lied eigen proberen te maken.

‘Dat was best een opgave’, zegt zangeres Marieke Eelman, eind vorige eeuw frontvrouw van de band Nilsson. Eelman maakte in 2017 het theaterprogramma Invitation to the sound of Jerney Kaagman and Earth & Fire, een muzikale ode. Zij zegt: ‘Over de zangcapaciteiten van Kaagman werd weleens neerbuigend gedaan, maar het werd haar niet gemakkelijk gemaakt. De composities van de broers waren lastig om te zingen. Ook ik heb er best mee geworsteld.’

The Singing Twins

Chris en Gerard Koerts werden geboren in Leiden en gingen in Voorburg naar de middelbare school. Op het Dalton College probeerde Marjorie Lensvelt, de latere mevrouw Koerts, al de aandacht van Chris te trekken, tevergeefs. ‘Ik was tot over m’n oren verliefd, maar Chris was wat jaartjes ouder en wist niet wat hij aan moest met zo’n giechelende puber. Hij dacht dat hij werd uitgelachen.’

Chris en Gerard konden goed leren, maar gingen volledig op in de muziek. Ze waren The Singing Twins, werden The Swinging Strings en begonnen in 1968 Earth & Fire. George Kooymans van de Golden Earring schonk hun het nummer Seasons, en dat werd in 1970 een hit. E & F werd een voltijds beroepsband, de broers Koerts gingen hun eigen succesnummers schrijven: Ruby is the One, Invitations, Memories, Storm and Thunder, Love of Life.

Marieke Eelman (1967) viel voor ‘de geheel eigen sound’ van de band. Het behendige gitaarspel van Chris, het kenmerkende toetsengeluid van Gerard en het ‘rechtdoor’ zingen van Kaagman, met haar onmiskenbare borststem.

Toen zij zich voor haar programma Invitation inleefde in Earth & Fire, voerde Eelman veelvuldig gesprekken met de broers Koerts: ‘Leuke, intelligente mannen, kunstenaars die het uitsluitend om de muziek was te doen.’

Chris en Gerard wisselden gelaagde symfonische rock af met wat eenvoudiger in het gehoor liggende nummers. Eelman: ‘Ze snapten dat hits nodig waren om als band verder te komen en om de muziek te kunnen maken die ze het liefst speelden.’

In 1989 kreeg Chris, vader van twee zonen (Robin en Guido), een relatie met Marjorie Lensvelt. Ze trouwden en verkasten tien jaar later naar Frankrijk, naar de Haute Vienne, net onder Limoges, waar ze rust en ruimte vonden. Broer Gerard volgde Chris en kwam in de buurt wonen.

De Koertsen bleven muziek maken en Chris gaf ook les. De rest van de tijd maaide hij het gras op de bijna vier hectare eigen grond en voerde de ezels. Tot voor kort speelde hij dagelijks nog minstens een uur gitaar, veelal ’s avonds, eindigend met Blackbird van de Beatles: ‘Blackbird singing in the dead of the night’. Marjorie: ‘Ik lag dan al in bed, maar liet de deur open, om te kunnen luisteren.’