Een aspirant-rapper en een klusjesman: dit zijn de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries

Er zitten twee mannen vast voor het neerschieten van Peter R. de Vries. Het gaat om de aspirant-rapper Delano G. (21) en de Poolse klusjesman Kamil E. (35). Wat weten we over deze verdachten?

Delano G. (21)

De 21-jarige G. groeide op aan de rand van Tiel. Al op jonge leeftijd wordt duidelijk dat hij het publieke oog niet schuwt. Als 14-jarige doet hij mee aan de danswedstrijd op televisie, So you think you can dance, waarin hij onder andere op een hiphop-nummer danst. Het programma noemt hem een ‘grote charmeur’; G. sneuvelt pas in de kwartfinale.

Een paar jaar later krijgt hij van justitie aanzienlijk minder lovende recensies. Uit informatie die de rechtbank Gelderland aan de Volkskrant heeft verstrekt, blijkt dat hij als tiener een fors strafblad opbouwt. Als 16- en 17-jarige heeft hij al twee diefstallen en vijf woninginbraken op zijn kerfstok, alle gepleegd in Tiel. Bovendien wordt hij veroordeeld voor geweld in groepsverband. Naast een celstraf van 10 maanden wordt hij vanaf de veroordeling onder toezicht van de jeugdreclassering geplaatst.

Na zijn detentie richt hij als 19-jarige het muzieklabel Demper Music op. Het zijn aanwijzingen die duiden op een muziekcarrière, aspiraties die door veel generatiegenoten van G. worden gekoesterd. Maar hoe serieus die aspiraties moeten worden genomen, is zeer de vraag. Hij heeft tot op heden slechts één nummer uitgebracht, Bouw op mezelf. Hij is op het ‘dievenpad, want ik ben de crisis zat’, rapt hij. Aan het eind van de dag is het vooral ‘money dat we ruiken’. Hij belooft betere tijden: ‘ik stel mijn ouders vaak teleur, maar op een dag maak ik ze blij.’

Maar oude vrienden verklaren tegen de Gelderlander dat ze hem juist zagen afglijden. Wijkbewoners hebben het vermoeden dat hij ‘een beetje in de drugs’ zit. Toch is het nog geen verklaring waarom de 21-jarige G. uiteindelijk nog verder afglijdt en vermoedelijk dinsdag Peter R. de Vries neerschoot.

Donderdagavond komt de eerste aanwijzing binnen voor een mogelijk motief. De Telegraaf bericht dat G. een neef is van de veroordeelde Jaouad W., een kopstuk uit de organisatie van Ridouan T. Zowel Delano G. als Jaouad W. komt uit Tiel. Als dat klopt, is de link tussen de aanslag op De Vries en het Marengo-proces gemakkelijk gelegd. T. blijft ondertussen elke betrokkenheid ontkennen.

Beeld Joris van Gennip

Kamil E. (35)

Ook de 35-jarige Pool Kamil E. is geen onbekende van de politie. Hij wordt geboren in de stad Katowice, in het zuiden van Polen. Al in zijn moederland komt E. meerdere malen in aanraking met justitie, meldt de Poolse nieuwszender TVN24. Onduidelijk is of hij daar heeft vastgezeten. Vanwege meerdere diefstallen en berovingen is er op dit moment een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

E. is ten minste twee jaar woonachtig geweest in Duitsland voor hij naar Nederland verhuisde. In 2017 en 2018 stond hij ingeschreven op een adres in Düren, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat blijkt onder andere uit het profiel op een Poolse netwerksite.

In zijn huidige woning in het Gelderse dorpje Maurik woont de Pool pas enkele maanden, met zijn vrouw en twee jonge kinderen. Zijn vrouw is hoogzwanger van een derde. Hij is volgens het handelsregister actief als all-round klusjesman: hij biedt zijn diensten aan als timmerman, schilder en glaszetter.

Ook in Nederland is E. minstens éénmaal in aanraking geweest met de politie. Vorige week donderdag werd hij gearresteerd. Hij zou in het nabijgelegen Tiel hebben gedreigd met een vuurwapen. Bij de arrestatie zou volgens buurtbewoners geweld en peperspray zijn gebruikt. Twee dagen later kwam hij weer op vrije voeten. Vier dagen later wordt hij samen met Delano G. in een vluchtauto op de A4 bij Leidschendam aangehouden. De Poolse E. is de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto.