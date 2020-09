Eén agent vervolgd na dood zwarte vrouw Breonna Taylor, twee anderen vrijuit

Een demonstrant confronteert de politie tijdens demonstraties in Louisville. Beeld EPA

Ook in New York, Washington, Los Angeles en Kansas City scandeerden duizenden betogers Taylors naam. In Louisville werden 46 mensen opgepakt, aldus de politie, waaronder de mogelijke schutter.

In Louisville ging om 9 uur de avondklok in, waarna het (even) rustiger leek te worden. Het centrum van de stad was al geblokkeerd door betonnen barrières en vrachtwagens, en winkels en kantoren waren uit voorzorg dichtgespijkerd. Ook had de (Democratische) gouverneur de hulp van de Nationale Garde van Kentucky ingeroepen.

De dood van Breonna Taylor was, met de dood van George Floyd, een belangrijke reden voor de aanhoudende protesten van Black Lives Matter betogers deze zomer. De 26-jarige vrouw, technisch assistent in een ziekenhuis, werd op 13 maart doodgeschoten nadat de politie een arrestatiebevel ‘zonder kloppen’ uitvoerde, op zoek naar een drugsverdachte.

Nadat de drie agenten midden in de nacht waren binnengevallen, schoot de vriend van Taylor met een pistool op de indringers (hij zou later zeggen dat hij dacht dat het inbrekers waren). Eén van de agenten werd in zijn been geraakt, waarna de drie zich schietend terugtrokken. In totaal vuurden ze 32 kogels af. Taylor werd door zes kogels getroffen, haar vriend bleef ongedeerd.

Er werden geen drugs in het huis gevonden; het arrestatiebevel was bedoeld voor de ex-vriend van Taylor.

Geen vervolging

Geen van de drie agenten wordt vervolgd voor het doden van Taylor. Dat is een besluit van een ‘grand jury’ in Kentucky, een twaalfkoppige groep burgers die zich over de zaak heeft gebogen. De volgende stap is de daadwerkelijke rechtszaak.

Eén van de drie wordt wel vervolgd voor ‘wanton endangerment’, ‘opzettelijke ingevaarbrenging’ - niet van Taylor, maar van de buren. Dit omdat hij van buiten roekeloos op het huis van Taylor heeft gevuurd. De agent in kwestie, Brett Hankinson, schoot van buiten door schuifdeuren en ramen, waar jaloezieën voor hingen. Dat is niet toegestaan: de regels schrijven voor dat je vrij zicht moet hebben. Omdat sommige kogels door het appartement van de buren vlogen, heeft Hankinson hen in gevaar gebracht, is de redenering. Het schieten van de andere twee agenten, van wie er eentje de dodelijke kogel afvuurde, was zelfverdediging, oordeelt de jury. Zij gaan dan ook vrijuit.

De (zwarte) hoofdaanklager van Kentucky, Daniel Cameron, die de leiding had over het onderzoek, benadrukte woensdag dat het schieten van de agenten ‘gerechtvaardigd’ was. Ook zei hij dat uit verklaringen van de agenten en een getuige is geconcludeerd dat de agenten wél op de deur hebben geklopt, ook al hoefde dat niet.

‘Het besluit dat wij moesten nemen was niet of het verlies van mevrouw Taylor's leven een tragedie was', zei Cameron. ‘Dat is vanzelfsprekend zo. (...) Ik weet dat niet iedereen tevreden zal zijn met de aanklachten zoals we die vandaag hebben gerapporteerd. Maar als we alleen maar handelen naar onze emoties of woede, dan is er geen gerechtigheid. Gerechtigheid door geweld is geen gerechtigheid - dat is revanche.’

De familie van Taylor verlangde niets minder dan een drievoudige aanklacht voor moord. Volgens een vorige week overeengekomen civiele schikking krijgt Taylors moeder 12 miljoen dollar smartengeld.