Een aardige, eigenzinnige, criminele ‘branieschopper’ en ‘begenadigd coureur’

Theo E. op zijn 125cc-motor tijdens de Grand Prix van West-Duitsland in 1982. Beeld Michel Moncler

Theo E. groeide met zijn broertje Erik op in Gasteren, een klein dorp vlak bij Assen. Hoewel verdachten altijd met een initiaal worden aangeduid, is in de sportwereld alom bekend dat Theo E. de dertien jaar oudere broer is van de gevierde motorcrosser Erik ‘Eggy’ Eggens, motorcrosstrainer, Motorsportman van het Jaar 2000 en meervoudig Nederlands kampioen in de klasse MX2.

Tot het crossseizoen 2001 reed Erik in het team dat zijn broer Theo aanstuurde, het Eggens Racing Team. Daarna stapte hij over naar concurrent Champ KTM, en raakten de broers gebrouilleerd.

IJzeren discipline

‘Theo was een goed coureur, maar ook een branieschopper’, zegt motorsportjournalist Fred Lubbers, die beide broers goed kent. Lubbers schreef al sportverslagen over de inmiddels 58-jarige Theo ‘toen die nog een crossertje van 13’ was. ‘Hij blufte bijvoorbeeld zijn medecoureurs af door ze bij de start uit hun concentratie te brengen met valse startjes. Theo was een begenadigd coureur, maar niet goed genoeg voor de top, zoals zijn broer.’

Geen domme jongen, oordeelt motorsportjournalist Peter van der Sanden. ‘De meeste crossers vinden Theo een vreemde eend in de bijt als noorderling in Brabant, waar de meeste races zijn. Hij is eigenzinnig en direct, maar ik kan niks negatiefs over hem zeggen. Ik ken hem als een aardige vent.’

Nadat broer Erik uit Theo’s raceteam was vertrokken, werd zijn plek ingenomen door Marc de Reuver, Grand Prix-winnaar en meervoudig Nederlands kampioen in de 125cc-klasse. De Reuver ging als 17-jarige bij Theo inwonen om zich helemaal op het wereldkampioenschap te kunnen richten. Alles wat De Reuver wilde, werd door Theo beschikbaar gesteld, beschrijft De Reuver in zijn biografie Open. ‘Geld is geen issue en Theo wil niets dan het beste.’

De Reuver moest wel wennen aan Theo’s ijzeren discipline. Na een avondje stappen ‘stond die gek om halfzes naast mijn bed met de vraag waar ik was geweest’. En toen de coureur eens een halfuur te laat aan het ontbijt verscheen, gromde Theo: ‘Als je dat weer doet, kun je naar huis.’

‘Grootste nederlaag’

Ook De Reuver en Theo raakten gebrouilleerd. Volgens de Grand Prix-winnaar was dat omdat hij, kort voor het Open Nederlands Kampioenschap in 2004, handmatig met een schep een sleuf van 400 meter moest graven, zodat Theo tuinverlichting kon aanleggen. ‘Ik werd die wedstrijd twaalfde ofzo. Ik was helemaal kapot. Dat was de laatste race die ik bij Theo heb gereden.’ Theo noemde het vertrek van De Reuver in Open ‘mijn grootste nederlaag’.

Totdat Marc de Reuver Theo’s team in 2006 verliet, schreef journalist Fred Lubbers de persberichten voor het Eggens Racing Team. ‘Ik werd altijd op tijd en nooit zwart betaald’, benadrukt de sportverslaggever. Hij was verbaasd dat Theo in september voor witwassen en belastingfraude werd aangehouden. ‘Het was juist weer rustig rond hem.’

Tegelijk met Theo’s arrestatie werd ook Jumbo-baas Frits van Eerd van zijn bed gelicht. Van Eerd sponsorde Theo’s TvE MX-team. De Jumbo-baas zat zes dagen vast en legde daarna zijn functie in het supermarktconcern neer. Volgens het Openbaar Ministerie is Theo hoofdverdachte in een fraudezaak waarbij acht medeverdachten zijn opgepakt die ‘hebben bijgedragen’ aan de feiten waarvan Theo wordt verdacht.

‘Autodealer onderwereld’

Theo verwierf de ondubbelzinnige bijnaam ‘Autodealer van de onderwereld’. In 2001 richtte hij, naast zijn motorsportactiviteiten, met compagnon Thimo Mulder een autoleasemaatschappij op, Total Trust Lease, die het duurste segment auto’s leverde aan klanten die liever niet onder hun eigen naam een auto huren.

In 2008 werd Theo veroordeeld tot forse taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen wegens witwassen en belastingfraude. Total Trust ging in 2010 failliet, onder meer doordat veel geleasete auto’s nooit terugkwamen. Ook met Thimo Mulder raakte Theo gebrouilleerd.

Op 23 februari 2015 moest Theo in het omvangrijke liquidatieproces Passage komen getuigen over de verhuur van auto’s aan zware criminelen. Hij bleek zakelijke contacten te onderhouden met huurmoordenaar Jessy R. en ‘moordmakelaar’ Fred R., die beiden zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij liquidaties.

Financieel gewin

In 2014 werd Theo wederom opgepakt wegens witwassen en belastingfraude. Tijdens het proces verklaarde hij dat hij zijn zakenpartner een lening verstrekte van anderhalve ton, die hij van diezelfde partner had gekregen. ‘Er is een contract opgemaakt om het er als een echte lening uit te laten zien’, verklaarde hij tijdens zijn strafproces.

Theo kreeg daarvoor drie maanden cel. De rechtbank oordeelde dat hij ‘zich laat leiden door zijn financiële gewin en zich weinig aantrekt van schade die hij door zijn handelen toebrengt aan anderen’.

In De Reuvers biografie zegt de voormalig motorcrosser over zijn samenwerking met zware criminelen: ‘Ik ben absoluut niet trots op wat er toen is gebeurd. Zo’n faillissement met van die kutklanten, dat brengt je niets. [...] Soms denk ik weleens: ik kap ermee. Maar ik vind het spelletje te mooi om te doen.’