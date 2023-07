Een aanranding van ‘slechts’ tien seconden duurt nog steeds akelig lang, laten Italianen zien na vrijspraak conciërge

In een TikTok-video wordt tegen de uitspraak geprotesteerd. Beeld tiktok

Het slachtoffer, toen nog een 17-jarige scholier, liep in april vorig jaar met een vriend een trap van een Romeinse middelbare school op, toen haar broek naar beneden werd getrokken. Ze voelde een hand op haar billen, onder haar ondergoed. Toen ze zich verschrikt omdraaide keek ze in het gezicht van de 66-jarige conciërge van de school. ‘Lieverd, je weet dat ik alleen maar een grapje maakte’, zei de man.

Maar een aanranding is ‘geen grap die een oude man maakt richting een tiener’, zei de scholiere later tegen Corriere della Sera. Ze deed aangifte bij de Romeinse politie, waarbij ze een ongewenste aanraking van ‘vijf tot tien seconden’ meldde. De aanklager in Rome nam het serieus op en eiste een gevangenisstraf van 3,5 jaar tegen de man.

De conciërge gaf de ongewenste handeling toe, maar bleef erbij dat het ‘een grap’ was. Hoewel de rechters zeiden het verhaal van de scholier ‘te geloven’, spraken ze de man toch vrij. Omdat de aanranding korter dan tien seconden duurde, was er volgens de rechters ‘geen sprake van een misdaad’. De handeling van de conciërge was in de woorden van de rechters ‘onhandig, maar niet gedreven door lust’.

‘Te mannelijk’

Het slachtoffer zei na de uitspraak dat ze zich zowel door haar school als door het rechtssysteem verraden voelt. ‘Misschien was het een vergissing om de instituties te vertrouwen. Dit is geen gerechtigheid.’

Italiaanse rechters kwamen al eerder onder vuur te liggen vanwege het niet bestraffen van seksueel geweld. In 2017 sprak een rechter in Ancona twee mannen vrij van verkrachting. Een deel van de verklaring van de rechter was dat het slachtoffer er ‘te mannelijk’ uitzag om slachtoffer te zijn van verkrachting. Volgens het Fundamental Rights Agency (FRA) van de Europese Unie deed 70 procent van de Italiaanse vrouwen die tussen 2016 en 2021 te maken kregen met seksueel geweld, geen aangifte.

Mensenrechten- en vrouwenorganisaties in Italië zijn ontstemd over de uitspraak van deze week. ‘Een korte betasting is op iedere manier aanranding’, zei Elisa Ercoli van Differenza Donna. Luisa Rizzitelli, van de Italiaanse tak van de internationale ngo tegen geweld tegen vrouwen One Billion Rising, noemt de uitspraak ‘enorm beschadigend’. ‘Het feit dat het maar vijf of tien seconden duurde doet er niet toe: het was aanranding en zo moet het ook behandeld worden.’

Ook op sociale media heeft de uitspraak een gevolg gekregen. Aangemoedigd door een post van acteur Paolo Camilli, bekend van HBO-serie The White Lotus, laten Italianen zien hoe lang tien seconden duren. Dat doen ze door zichzelf, of een ander, in ongemakkelijke video’s tien seconden lang te betasten, terwijl er een stopwatch in beeld loopt.