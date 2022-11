Een 16-jarige huurmoordenaar: waarom plegen minderjarigen vaker zware misdrijven?

Een stille tocht in Hoorn op 11 november voor de 14-jarige scholier die werd neergestoken bij zijn school en enkele dagen later in het ziekenhuis overleed. Beeld ANP

Pubers die elkaar doodsteken, daar kijken politieagenten en advocaten nauwelijks meer van op. Hoe vreselijk het ook is. Maar een 16-jarige die wordt opgepakt voor het plegen van een liquidatie in de onderwereld, dat is bijzonder.

Dinsdag staat de inmiddels 17-jarige verdachte terecht in Amsterdam. Omdat de verdenking zo ernstig is, wordt hij bij hoge uitzondering niet vervolgd volgens het jeugdstrafrecht, maar als volwassene; zijn strafzaak wordt in het openbaar behandeld en hij kan een veel hogere straf krijgen.

Een 16-jarige huurmoordenaar is zeldzaam, jonge verdachten in andere moord- of doodslagzaken zijn dat niet. Alleen al de afgelopen weken kwamen er meerderen voorbij. Zo zit in Hoorn een 16-jarige vast op verdenking van het doodsteken van een jongen van 14. Vorige week veroordeelde de rechtbank in Middelburg twee broers van 16 en 17 tot respectievelijk 1 jaar en jeugd-tbs en 2 jaar en tbs voor het doodsteken van de 15-jarige Tim van der Steen, na een ruzie over een schuld van 50 euro.

De jeugdcriminaliteit daalt, maar het aantal zware misdrijven van jongeren neemt toe, vooral in de drugswereld, en er zijn steeds meer steekpartijen. Hoe komt dat? Wat hebben de daders gemeen? En wat is ertegen te doen? Die vragen legde de Volkskrant voor aan de politie, een wetenschapper en ervaringsdeskundigen.

Een flink aantal daders was aanvankelijk slachtoffer

‘Het lijkt wel of we twintig jaar achterlopen op grote steden in Amerika en tien jaar op een stad als Londen’, zegt politieman Martin Nanninga, districtscoördinator jeugd in Amsterdam-West. ‘We zien het nu gebeuren: in sommige wijken is het voor jongeren heel simpel om in de drugscriminaliteit terecht te komen. Steeds meer minderjarigen hebben niet alleen een wapen, ze gebruiken het ook. Sommige daders zijn pas 12 of 13.’

Nanninga doet zijn verhaal op het hoofdbureau van de politie Amsterdam-Amstelland, met zijn collega Gregory van Geene, netwerkspecialist in Amsterdam-Zuidoost. Zij zien in de praktijk wat er misgaat. Het komt onder meer door sociale media, zeggen ze: kleine conflicten lopen sneller uit de hand dan vroeger.

Van Geene: ‘Stel: er is een ruzie op school, tussen twee jongens. Daarna zet iemand op Snapchat of TikTok dat een van hen iets heeft geflikt. Zo’n bericht verspreidt zich, mensen reageren: ‘Ik ga hem pakken.’ Als de school of de politie niet op tijd ingrijpt, komt er een treffen, soms met veel anderen. Voor de zekerheid nemen jongeren dan een mes mee.’

Een flink aantal daders was aanvankelijk slachtoffer. ‘Ze zijn eerst gepest of beroofd’, zegt de netwerkspecialist, ‘of ze zijn vogelvrij verklaard: iedereen mag hen dan klappen geven of afpersen, omdat ze worden gezien als snitch (verrader, red.) Ook zij lopen rond met een wapen. En een kat in het nauw maakt rare sprongen.’

Veel steekpartijen zijn gerelateerd aan rivaliserende groepen. Die bestaan vooral uit jongeren uit kwetsbare wijken die zich achtergesteld voelen in de ‘gewone’ maatschappij en denken dat ze alleen op straat iemand kunnen worden.

Gregory van Geene en Martin Nanninga van de Amsterdamse politie. Van Geene is netwerkspecialist, Nanninga districtscoördinator jeugd. Beeld Eva Roefs

Van Geene: ‘Als je jongeren vraagt: hoeveel telefoontjes heb je nodig om een crimineel kopstuk uit de wijk aan de lijn te krijgen, dan is het antwoord: een of twee. Het is een groot netwerk. Kopstukken uit de drugswereld weten wie op straat rondhangt en in staat zou zijn om iemand neer te steken. Ze pappen met zo’n jongen aan, halen hem binnen. Als je eenmaal bij zo’n bende zit, dan is de stap naar geweld snel gezet.’

De strafmaat speelt ook een belangrijke rol, beklemtoont Nanninga. ‘Oudere jongens laten sommige misdrijven liever plegen door minderjarigen, omdat die een lagere straf krijgen.’

Van Geene: ‘Jongeren zeggen tegen me: ‘Ik kan maximaal twee jaar jeugddetentie krijgen. En als ik 18 ben, is mijn strafblad weer weg.’ Ze schrikken als ze van mij horen dat er uitzonderingen zijn, zoals in die liquidatiezaak.’

Die uitzondering is omstreden. De Raad voor de Kinderbescherming, die rechters adviseert in strafzaken van minderjarigen, vindt dat je alle minderjarigen volgens het jeugdstrafrecht moet vervolgen. Omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn, draait het jeugdrecht niet om vergelding maar om resocialisatie; inzicht krijgen in je gedrag, zodat je niet nogmaals over de schreef gaat.

Nanninga: ‘Als iemand op jonge leeftijd een liquidatie pleegt en er met een kleine straf van afkomt, geef je een verkeerd signaal naar de samenleving. Dus het kan soms niet anders.’

‘Moeders merken vaak als eerste dat er iets niet klopt’

Diana Sardjoes jongste zoon Damiën was 14 toen een arrestatieteam voor de deur stond om hem te arresteren. Sardjoe vertelt erover aan haar keukentafel, in de Amsterdamse wijk IJburg.

‘Ik was ervan overtuigd dat de politie zich had vergist’, zegt ze. ‘Maar nee, het ging om een straatroof met geweld. Door mijn zoon! Het voelde alsof de grond onder mijn voeten wegzakte.’

Damiën was volgens Sardjoe (51) een moederskindje. ‘Ik had gemerkt dat er vechtpartijtjes waren op school en dat hij omging met oudere jongens. Als ik ernaar vroeg, kreeg ik te horen: maak je geen zorgen, dat hoort bij de puberteit.’ Ze ging door een diep dal, maar zij en haar gezin kwamen erbovenop. Mede doordat er, na een reeks mislukkingen, een hulpverlener kwam die goed luisterde en buiten kantooruren bereikbaar was.

Sardjoe besloot zich in te gaan zetten voor ouders van daders. ‘Er is een beeld dat we niet voor ons kind kunnen zorgen. Onzin. Wij zijn juist belangrijk bij het voorkomen van problemen. Zeker moeders, die vaak als eerste merken dat er iets niet klopt. De meesten weten alleen niet goed bij wie ze terechtkunnen en wantrouwen de politie.’

Da­miën en Diana Sardjoe. Diana is de spil van de stichting De moeder is de sleutel. Haar zoon werkt ook voor de stichting. Beeld Eva Roefs

Sardjoe is de spil van de stichting De moeder is de sleutel, die moeders en criminele jongeren bijstaat in Amsterdam, Rotterdam en Den Helder. ‘Via de moeder kom je diep in een gezin’, zegt ze. ‘Ik denk mee over de juiste hulp.’

Haar zoon Damiën, die nu 21 jaar is, werkt voor de stichting. Hij is aan het gamen, beneden in zijn kamer, maar hij komt met alle liefde naar boven om vragen te beantwoorden. Hoe het gaat? ‘Goed’, zegt Damiën met een glimlach. ‘Ik ben uit de criminaliteit gestapt toen ik erachter kwam wat de gevolgen waren voor ons gezin. Ons huis was jarenlang een verzamelpunt voor hulpverleners. Ik wilde dat iedereen weer happy zou worden.’

Straks gaat hij naar een jongen die uit de criminaliteit probeert te stappen en klaar is met ‘gewone’ hulpverleners. ‘Met mij heeft hij wél een klik. Misschien omdat ik weet hoe het is als je veel met de politie te maken hebt, op straat.’

‘Nu gaan ze sneller van nul naar honderd’

Damiën stond op zijn 14de in de Top 600 van jonge, gewelddadige criminelen die door instanties in de gaten werden gehouden. ‘Bij mij ging het mis omdat ik op school zat bij kinderen die veel rijker waren, en ik ook een iPhone wilde.’ Veel jongeren die de fout in gaan snakken volgens hem naar succes of respect. ‘Hun voorbeelden, op straat en sociale media, hebben een Rolex en mooie kleren. Dat willen zij ook.’

Hij houdt van drillrap: rapmuziek met gewelddadige teksten en videoclips. Maar er zit volgens hem ook een negatieve kant aan. ‘Er zijn steeds meer jongeren die zelf ook zo willen rappen. Dat is een probleem, want als je iets stoers roept op een track, moet je het waarmaken. En als je in de verkeerde buurt loopt, is de kans groter dat je wordt aangepakt.’

Zijn moeder is ook opgegroeid met rapmuziek. ‘Je moet een muzieksoort niet criminaliseren’, beklemtoont ze. ‘Maar ik zie verharding: drillrapgroepen dagen elkaar uit op sociale media en ze kunnen punten scoren door elkaar te steken. Dat vind ik onbegrijpelijk.’

Volgens politieman Van Geene komen wijken mede door rivaliserende jeugdgroepen tegenover elkaar te staan. ‘Mensen om de kopstukken heen worden meegezogen in groepsvorming.’ Het verbaast hem hoe snel jongeren de stap naar ernstige misdrijven zetten. ‘Vroeger ging het zo: eerst een winkeldiefstal, daarna een inbraak, een straatroof, een overval en misschien een liquidatie. Nu gaan ze sneller van nul naar honderd. Laatst was er een jongen van 15 die bij ons in beeld kwam vanwege overlast op straat. Vier maanden later lag hij met een vuurwapen in een auto, om iemand te vermoorden. Gelukkig hebben we hem op tijd gegrepen.’

‘Te groot voor de wijkagent en te klein voor de recherche’

Zulke jonge schutters zijn uitzonderlijk, zegt criminoloog Jan Dirk de Jong. Gemiddeld zijn huurmoordenaars wat ouder, blijkt uit onderzoek van vakgenoten Robby Roks en Sheila Adjiembaks, dat nog niet is gepubliceerd. ‘Op jongere leeftijd zijn ze op andere manieren betrokken bij liquidaties, onder meer door op de uitkijk te staan. We hebben niet zo’n scherp beeld van deze groep: ze zijn te groot voor de wijkagent en te klein voor de recherche.’

Er zijn veel instanties bezig met criminele jongeren. ‘Aan de ene kant politie, justitie en reclassering, bij wie veiligheid en repressie centraal staan. Aan de andere kant hulpverleners, die zich richten op het aanpakken van gedragsproblemen, verslaving, onverwerkte trauma’s, noem maar op. Vaak wordt informatie niet goed uitgewisseld.’

Diana Sardjoe beaamt dat: ‘Veel moeders kunnen het woord ‘privacy’ niet meer horen. Ze worden doodmoe van hulpverleners die steeds dezelfde vragen stellen en langs elkaar heen werken.’ Dat is volgens haar niet het enige probleem. ‘Ouders moeten niet goedpraten wat hun kind doet, maar hun verantwoordelijkheid nemen. Veel scholen grijpen niet snel genoeg in, bijvoorbeeld als er vechtpartijen zijn tussen groepen.’

Politieman Nanninga wil dat de politie meer ‘praktijkverhalen’ gaat vertellen op basisscholen, om misstappen te voorkomen. ‘We hebben in Amsterdam-West een paar schoolagenten die hun stinkende best doen. Maar ze kunnen lang niet alle scholen bereiken. En we hebben steeds minder wijkagenten: we barsten van de vacatures, maar krijgen ze niet ingevuld. Daardoor zijn we niet goed genoeg in staat om jonge aanwas tegen te gaan. Ik vind dat tricky.’

Ook na een veroordeling gaat veel mis. Ruim een week geleden riepen vier inspecties minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming op direct in te grijpen in de jeugdgevangenissen. Er zijn lange wachtlijsten en flinke personeelstekorten, waardoor jongeren langer in de cel zitten dan de bedoeling is en het er relatief onveilig is.

‘Media en politici hebben het steeds over Ridouan T.’, zegt Van Geene met een zucht. ‘Dat begrijp ik, hoor. Maar we zouden veel alerter moeten zijn op de nieuwe generatie criminelen, die al klaarstaat.’