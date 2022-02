Eekhoorns weten hun brug eindelijk te vinden: Den Haag telt ruim 400 passanten

Het afgelopen jaar is er rondom de brug geen enkele eekhoorn doodgereden. Beeld Adviesbureau E.C.O. Logisch

De eekhoornbrug – twee stalen staanders met een smalle, tientallen meters lange driehoekige loopbrug ertussen – verbindt in het noorden van Den Haag het Haagse Bos met het Landgoed Oosterbeek/Clingendael. De Benoordenhoutseweg waarover de brug spant, is voor eekhoorns een levensgevaarlijke barrière: zonder brug lopen ze bij iedere oversteek kans te worden doodgereden.

‘We hebben de afgelopen jaren veel negatieve reacties gekregen’, zegt Vogelaar, die in 2014, twee jaar na de bouw van de brug, bij de gemeente Den Haag aan de slag ging. Om de zoveel tijd kreeg ze de vraag voorgelegd of de eekhoorns hun brug al in gebruik hadden genomen. Steeds moest ze antwoorden: nog nauwelijks.

Critici wezen daarbij steevast op de aanlegkosten van de brug: zo’n 144 duizend euro, betaald met geld dat de Rijksoverheid als natuurcompensatie voor de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Den Haag naar Wassenaar beschikbaar had gesteld. De eerste vier jaar maakten volgens tellingen van de gemeente in totaal elf eekhoorns van de brug gebruik. ‘Eekhoorns negeren peperdure Haagse eekhoornbrug’, klonk het in landelijke media. Haagse politici spraken van een fiasco.

‘Groot succes’

Maar afgelopen jaar wisten de eekhoorns de brug eindelijk in grote getalen te vinden. In totaal maakte 263 keer een eekhoorn gebruik van de oversteek, vooral overdag. In augustus, september en begin oktober, de periode waarin eekhoorns hun wintervoorraden aanleggen, bleek de brug het meest in trek. ‘We kunnen nu wel spreken van een groot succes’, aldus Vogelaar.

De eekhoorns werden gespot met camera’s die aan beide zijden van de brug zijn geplaatst. Zodra een sensor beweging signaleert, maken die camera’s een foto. ‘Iedere maand worden die data door een adviesbureau voor ons uitgelezen’, legt Vogelaar uit. Om hoeveel individuele eekhoorns het gaat, is niet te zeggen. ‘Het gaat om waarnemingen van passages.’

Dat het even duurt voordat eekhoorns zo’n speciaal voor hen gebouwde brug in gebruik nemen, is niet ongewoon, al is onduidelijk hoe lang die gewenningsperiode duurt. Volgens een voor gemeenten bedoelde handleiding van Natuurpunt, de Vlaamse evenknie van Natuurmonumenten, ‘hoeft het niet te verwonderen als er in het eerste half jaar nog geen eekhoorn gepasseerd is’. Een eekhoornbrug in het Gelderse Otterlo, een touwconstructie à 12 duizend euro, werd de eerste drie jaar geen enkele keer gebruikt.

Vogelaar is in ieder geval blij dat de Haagse eekhoorns nu weten dat ze de drukke autoweg niet meer hoeven over te steken. Het afgelopen jaar is er rondom de brug geen enkele eekhoorn doodgereden. Toch is nog niet al het gevaar geweken. Ook de boommarter, het enige zoogdier dat in staat is met metershoge sprongen een eekhoorn van tak tot tak te achtervolgen en te vangen, heeft de brug gevonden. Vijf jaar geleden kwam het roofdier van zo’n halve meter in Den Haag nog niet voor. Maar vorig jaar begaf zich 170 keer een boommarter op de eekhoornbrug. Gelukkig voor de eekhoorns gebeurde dat vooral ‘s nachts.