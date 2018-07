‘Un conocido cineasta holandés’, schreef de plaatselijke krant Diario de Mallorca over de vrijdagochtend op het Spaanse eiland doodgeslagen Wouter van Luijn: een bekende Nederlandse cineast. De 34-jarige in het Limburgse Arcen geboren Van Luijn was editor. Degene die de film in elkaar zet, achter zijn montageset. Editors gaan onopgemerkt over de rode loper, halen zelden de krant. Maar Van Luijn was zeker bekend, en ook geliefd, binnen de Nederlandse filmwereld. Om zijn talent, toewijding en vermogen soms zelfs aan drie films tegelijk te werken.

Voor een reportage over regisseur Jim Taihuttu trof de Volkskrant Van Luijn eens thuis achter z’n computers: een vriendelijke, wat bleke man met lang haar, die al maandenlang sleutelde aan die zo straf gesneden scènes uit zijn en Taihuttu’s misdaaddrama Wolf (2013), waarvoor hij genomineerd zou worden in de categorie montage bij de Gouden Kalveren. De in 2008 aan de Nederlandse filmacademie afgestudeerde editor brak in 2011 samen met een jonge groep filmmakers en acteurs door met de onverwacht succesvolle roadmovie Rabat. Regisseur Taihuttu, in een reactie over de telefoon: ‘Komt allemaal goed, dat zei Wouter altijd. Ook als we op dat moment niet zagen hóe de film dan goed moest komen.’ Vorige week spraken de twee elkaar nog over de werkplanning van De Oost, Taihuttu’s dit najaar te draaien grote Nederlandse periodedrama over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Van Luijn zou de montage doen en voor de laatste draaimaand afreizen naar Indonesië.

Veertien speelfilms

In krap tien jaar tijd werkte de editor aan veertien Nederlandse speelfilms, verschillende documentaires en diverse korte films en commercials. Hij viel niet vast te pinnen op een enkele stijl of een bepaald genre: van de onbekommerd aanstekelijke kinderfilm Jack bestelt een broertje (2015) tot de strak gestileerde komedie Aanmodderfakker (2014) of de low-budget sciencefiction Kill Switch (2017).

Producent Sander Verdonk (o.a. Kill Switch) zag Van Luijn vorige week nog geëmotioneerd uit de montageruimte komen, samen met de Estse regisseur Veiko Õunpuu. ‘Allebei tranen in hun ogen van ontroering, hun speelfilm Viimeiset was nét af. Ik kreeg de indruk dat Wouter z’n beste werk tot nog toe had gemaakt. Lange shots, weer een heel andere sfeer dan zijn eerdere films.’

De maandag na zijn korte vakantie zou Van Luijn de montage afronden van de korte film In Limbo voor de NPO met Nasrdin Dchar (o.a. Rabat, Wolf), een van de vele acteurs en filmmakers die afgelopen weekend hun verdriet deelden op social media. Julius Ponten, producent van Rabat, Wolf en het aanstaande De Oost: ‘Regisseurs kunnen radeloos binnenkomen met hun materiaal. Wouter was dan de rust zelve. Hij vond altijd een gaatje voor een project, gaf de weken extra die hij eigenlijk niet had.’

Van Luijn, editor van de filmverhalen van anderen, is nu zelf een verhaal, in binnen- en buitenlandse kranten. Dodelijk gewond afgeleverd bij het ziekenhuis Son Espases te Mallorca, om vijf uur 's ochtends, door een man in een huurauto. De chauffeur is gearresteerd. Flarden van het politieonderzoek belandden in diverse lokale Spaanse kranten, zonder duidelijk onderscheid tussen speculatie en feit. Wat zeker is: de Nederlandse filmwereld verloor vrijdag een voornaam editor.