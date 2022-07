Ecuadoriaanse president willigt eisen demonstranten in: lagere prijzen en minder roofbouw op inheems grondgebied

Inheemse demonstranten protesteren in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito, bezien door het kogelgat in een ruit. Beeld Martin Bernetti / AFP

De rechtse president Guillermo Lasso beloofde de belangrijkste eisen van de demonstranten in te willigen: goedkopere benzine, levensmiddelen en een vermindering van oliewinning en mijnbouw op het grondgebied van de inheemse groepen.

De protesten in het – voor Latijns-Amerikaanse begrippen – relatief kleine land tussen de uitlopers van het Amazone-regenwoud en het Andesgebergte, begonnen toen de belangenorganisatie van de grootste inheemse groep in Ecuador, de Confederatie van Inheemse Nationaliteiten van Ecuador, Conaie, op 13 juni opriep tot stakingen.

In eerste instantie laaide het protest vooral in rurale gebieden op, maar na een paar dagen waaide de oproerstemming over naar hoofdstad Quito, waar demonstranten dagen achter elkaar wegen barricadeerden en autobanden verbrandden. Het waren lang niet alleen inheemse Ecuadorianen die de straat op gingen. Zij zijn slechts 7 procent van de bevolking. Wel bleef Conaie de aanjager.

Oliewinning

Ook het personeel van de belangrijkste industrie in het land, de oliewinning, staakte. Vorige week werd slechts de helft van de gebruikelijke 500 duizend vaten olie per dag geproduceerd omdat het staatsoliebedrijf 1.200 oliebronnen tijdelijk moest sluiten. Olie-export is de kurk waarop de Ecuadoriaanse economie drijft. De afgesloten en vernielde infrastructuur leidde tot nog hogere voedselprijzen en tekorten aan medicijnen, wat de woede op de regering alleen maar deed toenemen.

Ondanks de rijkdom aan olie en vruchtbare landbouwgrond is een groot deel van de 17 miljoen Ecuadorianen arm. De sterke inflatie van de afgelopen maanden was een stomp in de maag van een economie die nog herstellende was van de gevolgen van de pandemie, die de kloof tussen arm en rijk drastisch had vergroot. Een zorgwekkende dynamiek waarmee veel Latijns-Amerikaanse landen worden geconfronteerd.

President Lasso beloofde toen hij vorig jaar werd gekozen het dagelijks leven betaalbaarder te maken, maar maakte die belofte tot nu toe niet waar. ‘Eigenlijk zou een land als Ecuador moeten profiteren van de hoge olieprijzen’, zei analyst Nora S. Brito van de International Crisis Group in The New York Times, ‘maar de winsten zijn blijkbaar nog niet doorgesijpeld naar de behoeftigen.’ Ze bekritiseerde ook het gebrek aan publieke investeringen in scholen en ziekenhuizen van Ecuadoriaanse overheid.

Verontwaardiging

‘De mensen in Ecuador ervaren armoede’, zei Conaie-voorman Leonidas Iza. ‘Er is ongelijkheid en onrechtvaardigheid en dat heeft de verontwaardiging van de Ecuadorianen gewekt.’ Een eerdere poging om tot een overeenkomst te komen mislukte begin deze week omdat demonstranten een militair doodden die een konvooi met benzine voor de olieindustrie begeleidde. Pas na bemiddeling van de katholieke kerk gingen de onderhandelingen donderdag verder.

Dat de regering het protesterende deel van de bevolking tegemoet wil komen, heeft ook te maken met de door de protesten nog verder verzwakte positie van president Lasso. Veel Ecuadorianen zijn niet te spreken over het geweld waarmee politie en leger op zijn aanwijzing sommige demonstraties probeerden te beëindigen. Deze week overleefde Lasso met de hakken over de sloot een vertrouwensstemming.

Concreet beloofde hij de Conaie vrijdag dat benzine en diesel nog eens 5 cent goedkoper worden, bovenop de 10 cent die eerder al van de prijs was afgegaan. Naast de reeds genoemde belofte van de regering om verdere expansie van de olieindustrie en mijnbouw in gebieden van inheemse bewoners aan banden te leggen.