Ecuadoraanse presidentskandidaat vermoord, oud-president noemt land een ‘mislukte staat’

Fernando Villavicencio, enkele minuten voordat hij werd neergeschoten. Beeld Karen Toro / Reuters

Het geweld is nietsontziend. Politicus Fernando Villavicencio verlaat woensdagmiddag een schoolgebouw in het noorden van de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Hij wordt omringd door fans en beveiligers. Op straat staat een auto voor hem klaar, hij stapt in, schoten klinken, mensen duiken naar de grond. Villavicencio, al twee decennia een uitgesproken stem tegen corruptie en criminaliteit in Ecuador, sterft ter plekke.

Ecuador beleefde de afgelopen drie jaar een brute spoedcursus drugsgeweld: van moorden op politici en bestuurders op klaarlichte dag tot tal van bloedige massa-afrekeningen in de door rivaliserende bendes gedomineerde gevangenissen. Dergelijke keiharde criminaliteit kenden de 18 miljoen Ecuadoranen vooral uit buurlanden als Colombia en Peru (belangrijke cocaïneproducenten) en noordelijker in landen als Honduras, El Salvador en Mexico.

Over de auteur

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

Juli was al een traumatische maand vanwege de moord op de populaire burgemeester van kuststad Manta. In de kogelregen kwam ook een jonge vrouw om. Vrijwel tegelijkertijd stierven tientallen mensen in een zoveelste gevangenisrel tussen rivaliserende drugsbendes. Met de moord op Villavicencio, die zich eerst als journalist en later als parlementariër uitsprak over corruptie in overheidscontracten (onder andere in de oliewinning), bereikt de drugsoorlog de hoogste regionen van de Ecuadoraanse politiek.

Afsplitsing van grootste drugsbende

De boodschap is duidelijk: niemand is veilig. Enkele dagen voor zijn dood had Villavicencio gewaarschuwd dat hij werd bedreigd door de leider van ‘los Choneros’, Ecuadors grootste drugsbende. Vanuit de gevangenis liet ‘Fito’ weten dat de politicus zijn naam niet meer moest noemen. Villavicencio leefde omringd door beveiligers. Het deed er woensdag niet toe.

Woensdagnacht verscheen een video op sociale media van een groep gemaskerde gewapende mannen die beweren te behoren tot drugsbende ‘los Lobos’ (de wolven), een machtige afsplitsing van de Choneros. Ze eisten de moord op en uitten en passant een doodsbedreiging aan het adres van de rechtse kandidaat Jan Topic. Of de video daadwerkelijk afkomstig is van Villavicencio’s moordenaars, of een poging is om nog meer angst te injecteren in een gespannen campagne, is nog onduidelijk.

De uitgaande president Guillermo Lasso kondigde drie dagen nationale rouw af en een noodtoestand van twee maanden. De verkiezingen gaan door, stelde hij, zij het met militairen die de stembussen zullen beveiligen. Met acht presidentskandidaten schommelde Villavicencio in de peilingen rond plek vijf. Meerdere kandidaten schorten tijdelijk hun campagne op en roepen op tot een stevige overheidsreactie.

Mislukte staat

Vanuit België mengde zelfs de nog steeds populaire linkse oud-president Rafael Correa (2007-2017) zich in het debat. ‘Ecuador is verworden tot een mislukte staat’, twitterde hij. Correa werd in eigen land veroordeeld voor omkoping in een groot corruptieschandaal, maar kreeg politiek asiel in België. Journalist Villavicencio publiceerde tijdens diens presidentschap meerdere onthullende artikelen.

Na twee neoliberale regeringen lijkt Ecuador dit najaar weer linksaf te slaan. Het land kampt sinds de coronapandemie met een kwakkelende economie en hoge werkloosheid. De linkse kandidaat Luisa González (gesteund door Correa) gaat met een kleine 30 procent op kop in de peilingen. Na haar volgen de links-activistische inheemse kandidaat Yaku Pérez en de conservatieve kandidaten Otto Sonnenholzer en Jan Topic, die een hard veiligheidsbeleid beloven. Waarschijnlijk is een tweede ronde nodig om de strijd te beslissen.

‘Ik garandeer dat deze misdaad niet onbestraft blijft’, reageerde president Lasso op de dood van Villavicencio. Als parlementariër had Villavicencio hem gesteund; tot onvrede van de oppositie hield hij een afzettingsprocedure tegen Lasso tegen. De worstelende president nam in mei alsnog de vlucht naar voren en kondigde vervroegde verkiezingen aan. Lasso maakte de weg vrij voor nieuwe kandidaten. Anticorruptiepoliticus Villavicencio moest zijn kandidatuur met de dood bekopen.