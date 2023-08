Ecuadoraanse presidentskandidaat vermoord elf dagen voor verkiezingen

Fernando Villavicencio, enkele minuten voordat hij werd neergeschoten. Beeld ANP / EPA

Politicus Villavicencio (59) werd in het hoofd geschoten nadat hij een campagnebijeenkomst verliet op een school in de hoofdstad. Hij was kandidaat voor de centrumpartij Construye (‘Bouwt’). Eerder kaartte hij als parlementariër corruptie aan in grote infrastructuur- en olieprojecten en schreef hij als journalist over verdoezeling van miljoenen dollars bij lucratieve oliecontracten. Zijn slogan als presidentskandidaat was: ‘Het is tijd voor moed.’

De moord op de politicus is een nieuw dieptepunt in een land dat een golf van geweld doormaakt. Vorige maand werd de burgemeester van kuststad Manta vermoord. Diezelfde maand gingen criminele bendes elkaar te lijf in een gevangenis in de stad Guayaquil en kwamen zeker dertig mensen om. In mei ontsnapte een andere burgemeester ter nauwernood aan een aanslag.

President Guillermo Lasso riep in meerdere provincies de noodtoestand uit. ‘Het valt niet te ontkennen dat de georganiseerde misdaad is doorgedrongen tot de staat en politieke organisaties’, stelde hij.

Over de auteur

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

Sinds 2021 zijn criminele groepen verwikkeld in een dodelijke strijd om drugssmokkelroutes. Jarenlang oogde Ecuador als een rustige uithoek in de kop van Zuid-Amerika, omringd door cocaïneproducenten Colombia en Peru. Maar de rust in Ecuador is definitief voorbij. Het geweld vindt steeds vaker midden in het publieke leven plaats. Video’s op sociale media tonen hoe Villavicencio, omringd door een mensenmassa, een auto instapt. Vervolgens klinken er schoten. Ook de burgemeester van Manta werd buiten op klaarlichte dag en tussen zijn aanhangers vermoord, een jonge vrouw kwam in de kogelregen eveneens om het leven.

De moord op de presidentskandidaat verstoort op brute wijze de verkiezingscampagne. Het Zuid-Amerikaanse land gaat op zondag 20 augustus naar de stembus nadat de huidige rechtse president Lasso een punt zette achter zijn eigen regering en vervroegde verkiezingen aankondigde. Hij lag al tijden in de clinch met een vijandig parlement en nam de vlucht naar voren voordat het parlement een afzettingsprocedure tegen hem kon beginnen. Die eerste ronde levert naar alle waarschijnlijkheid nog geen nieuwe president op.

Momenteel leidt de linkse kandidaat Luisa Gonzalez in de peilingen met een kleine 30 procent. Zij heeft de steun van de links-populistische oud-president Rafael Correa (2007 - 2017) die nog steeds populair is in Ecuador, ondanks het feit dat hij in eigen land is veroordeeld voor omkoping in een groot corruptieschandaal en daarom als politiek vluchteling in België woont.

Na de linkse Gonzalez volgen in de peilingen de links-acitvistische inheemse kandidaat Yaku Pérez en de neoliberale Otto Sonnenholzner. De hang naar links is niet verwonderlijk. Ecuador kampt sinds de coronapandemie met een kwakkelende economie en hoge werkloosheid.

‘Ik garandeer dat deze misdaad niet onbestraft zal blijven’, reageerde president Lasso op de dood van Villavicencio. Als parlementariër had Villavicencio de president gesteund. Tot onvrede van de oppositie hield hij een afzettingsprocedure tegen. Lasso trok alsnog de stekker uit zijn regering en maakte de weg vrij voor nieuwe kandidaten. Anti-corruptie-politicus Villavicencio moest zijn kandidatuur met de dood bekopen.