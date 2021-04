Ecuador volgt progressieve trend in Latijns-Amerika met verruiming abortuswet

Demonstratie voor abortusrechten in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito, september 2020. Beeld AP

Met het oordeel van het Constitutioneel Hof sloot Ecuador zich woensdag aan bij een groep Latijns-Amerikaanse landen die de abortuswetgeving verruimen. Er zijn steeds meer pro-abortusprotesten op het continent. In januari werd abortus volledig gelegaliseerd in Argentinië.

Verkrachting met ongewenste zwangerschap tot gevolg komt veel voor in het Latijns-Amerikaanse land, met name bij jonge vrouwen en meisjes. Dat staat in een rapport van de Nationale Vrouwencoalitie van Ecuador, een van de organisaties die actievoerden voor het afschaffen van het abortusverbod bij verkrachting.

De organisatie berekende dat tussen 2015 en 2018 bijna 14 duizend vrouwen werden verkracht. In Ecuador wonen ongeveer evenveel mensen als in Nederland. Als er een zwangerschap volgde, mochten vrouwen deze niet afbreken. Tussen 2008 en 2018 bevielen 20 duizend meisjes van onder de 14 jaar (de leeftijd waarop volgens de Ecuadoraanse wet consensuele seks kan plaatsvinden) van een kind, in de leeftijdsgroep 15-19 waren dat er meer dan een half miljoen. De Vrouwencoalitie stelt dat een op de vier van hen slachtoffer is van seksueel geweld.

Abortuswet ongrondwettelijk

De coalitie is een van de drie Ecuadoraanse vrouwenrechtenorganisaties die door middel van petities de wet aankaartten bij het Constitutioneel Hof. Het hof oordeelde dat het betreffende wetsartikel ongrondwettelijk is. Abortus was niet volledig verboden in Ecuador, maar aan buitengewoon strikte wetgeving onderhevig. Het was slechts toegestaan bij gevaar voor het leven van de moeder en verkrachting van een vrouw die verstandelijk beperkt is. In andere gevallen kon abortus een vrouw op drie jaar gevangenisstraf komen te staan. De uitspraak van het hof verruimt de wet iets en leidt er mogelijk toe dat de wetgeving rondom abortus in het geheel wordt hervormd.

In 2019 reageert een pro-abortusactivist op de beslissing van het hof om abortus na verkrachting verboden te houden. Beeld AFP

Vrouwenrechtenorganisaties zijn tevreden met de uitspraak. Volgens de Coalitie is het een ‘historische dag’, maar blijft ze strijden voor vrouwenrechten. De links-progressieve president Lenín Moreno hoopt dat de beslissing ‘het welzijn en de rechten van vrouwen’ ten goede komt in het land, schreef hij op Twitter.

Momentum voor abortusdebat

Het debat over abortus en vrouwenrechten krijgt de laatste tijd steeds meer momentum in Latijns-Amerika, een climax van jarenlange strijd voor vrouwenrechten. Op het sterk katholieke continent, waar abortus vrijwel overal zo goed als verboden is, leidt dit soms tot verandering in wetgeving. Recentelijk legaliseerde Argentinië abortus volledig tot de veertiende week, een ronkende overwinning voor abortusactivisten. Hiermee sloot het grote land zich aan bij Cuba, Guyana, Uruguay en sommige deelstaten van Mexico.

Het aanzwellende protest wordt de Groene Golf genoemd, naar de groene kleur die de activisten en demonstranten dragen. Deze beeldtaal wordt inmiddels ook buiten Latijns-Amerika overgenomen. Een deel van de pro-abortusdemonstranten in Polen draagt ook groen bij protesten tegen de recente inperking van de abortuswet in het land. In sommige Latijns-Amerikaanse landen roept de Groene Golf een conservatieve tegenreactie op. In Honduras werd een totaalverbod op abortus onlangs nog stevig in de grondwet verankerd. Ook Brazilië verscherpte juist de abortuswet.