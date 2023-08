Ecuador kiest nog geen president, maar houdt wel olieboringen in Amazonewoud tegen

Lid van de Waorani-gemeenschap die het nationaal park Yasuni bewoont. Beeld Reuters

Zo’n tweederde van de bevolking sprak zich uit tegen verdere oliewinning in het nationaal park Yasuni, in het hart van het Amazone regenwoud. Het was de eerste keer in de geschiedenis van Ecuador dat de bevolking een rechtstreekse en beslissende stem kreeg in de oliediscussie. De keuze om het nationaal park ongemoeid te laten, betekent dat oliemaatschappij Petroecuador de olieboringen ter plekke onmiddellijk moet stopzetten. Het bedrijf krijgt een jaar de tijd om al zijn projecten in het gebied te ontmantelen.

Yasuni, een nationaal park van meer dan 1 miljoen hectare, ligt boven op de grootste olievoorraad van Ecuador. President Rafael Correa, die in 2007 aantrad, gaf het Westen de opmerkelijke keus met zijn geld het regenwoud te redden. Correa stelde voor dat de wereld 3,6 miljard dollar (3,3 miljard euro) in een fonds voor Ecuador zou storten. Uit dat fonds zou Ecuador 350 miljoen dollar per jaar moeten ontvangen, en in ruil daarvoor zou Ecuador Yasuni ongemoeid laten.

De wereld stelde Correa teleur: niet meer dan 20 procent van het gevraagde bedrag werd toegezegd, en in 2016 begonnen de olieboringen daarom toch. Yasuni leverde op zijn hoogtepunt meer dan 55 duizend vaten olie per dag, en was daarmee goed voor 12 procent van de totale Ecuadoriaanse oliewinning.

Milieuactivisten verzamelden sinds de start van de exploitatie meer dan 750 duizend handtekeningen en dwongen daarmee het referendum af. Door de duidelijke uitspraak van de kiezers zit er voor Petroecuador niets anders op dan uit Yasuni te vertrekken. Het referendum verplicht het bedrijf de boorplekken schoon achter te laten, iets waar voorheen vaak de hand mee werd gelicht.

Doodgeschoten

De presidentsverkiezingen zelf kregen nog geen definitieve uitslag, omdat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen behaalde. Half oktober volgt een tweede verkiezingsronde. Die zal gaan tussen de linkse Luisa González en zakenman Daniel Noboa.

González (45) kreeg zondag 33 procent van de stemmen. Noboa (35), zoon van een bananentycoon, behaalde 24 procent.

Luisa González is een protegee van de toenmalige president Correa. Deze woont zelf als balling in België, sinds hij in eigen land in 2020 tot 8 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens corruptie. Correa’s invloed in Ecuador is echter nog groot, wat blijkt uit het succes van González, die geen geheim maakt van haar band met Correa.

De tweede plaats van Noboa was zondag een grote verrassing: de jonge kandidaat van het zakenleven was in de voorspellingen steeds rond de vijfde plaats blijven hangen.

De meest besproken kandidaat was ex-journalist Christian Zurita. Die verving op het laatste moment Fernando Villavicencio, die op 9 augustus op campagne in Quito was doodgeschoten. Zurita kwam zondag niet verder dan de derde plaats.

De moord op Villavicencio schokte het land en hing als een donkere wolk over de verkiezingsdag. Tienduizenden militairen en politieagenten bewaakten zondag de stembureaus, waar het tot opluchting van de Ecuadorianen rustig bleef.

Villavicencio had als journalist tal van corruptieschandalen onthuld, en was voorstander van een harde aanpak van drugsbendes. Geweld van de grote bendes, corruptiebestrijding en herstel van de economie waren de belangrijkste thema’s van de verkiezingen.