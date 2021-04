Ecuador kiest met overwinning van conservatieve bankier voor breuk met linkse koers

Aanhangers van Guillermo Lasso vieren zijn verkiezingsoverwinning in Guayaquil (Ecuador). Beeld AP

De 65-jarige Lasso, die twee keer eerder vergeefs probeerde president te worden, stond na het tellen van vrijwel alle stemmen op 53 procent. Zijn linkse rivaal Andrés Arauz bleef steken op 47 procent en gaf zijn nederlaag toe.

Arauz voerde campagne met de belofte de Ecuadoraanse economie, die zwaar heeft geleden als gevolg van de corona-pandemie, er bovenop te helpen met een grootscheeps steunpakket voor de armen. Naar voorbeeld van de sociale programma's onder Correa, zijn politieke mentor.

Maar de kiezers gaven de voorkeur aan Lasso, die de economische crisis wil bestrijden door de olieproductie op te voeren, meer geld te steken in de landbouwsector en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Op die manier hoopt hij 2 miljoen banen te scheppen. ‘Een derde van de Ecuadoranen leeft in armoede en slechts drie op de tien hebben toegang tot werk. Dat zijn de twee prioriteiten die alle Ecuadoraanse politici zouden moeten samenbrengen’, zei hij.

De uitslag was een gevoelige nederlaag voor Correa, die naar België is uitgeweken om aan een straf wegens corruptie te ontkomen. Een rechtbank veroordeelde hem vorig jaar tot acht jaar cel wegens het aannemen van steekpenningen voor zijn politieke partij. Volgens Correa was hij het slachtoffer van politieke vervolging.

Tijdens de elf jaar die hij aan de macht was, slaagde Correa erin de armoede flink terug te dringen in zijn land. Maar gaandeweg nam hij ook wat dictatoriale trekjes over van zijn buitenlandse helden, de Venezolaanse president Hugo Chávez en de Cubaanse leider Fidel Castro. Tegen het einde van zijn derde ambtstermijn raakte ook de Ecuadoraanse economie steeds verder in het slop. Zijn opvolger Lenin Moreno, aanvankelijk een politieke medestander van Correa, slaagde er niet in het land uit het dal te halen. Zeker niet toen het coronavirus toesloeg.

De verkiezing van Lasso is een opluchting voor de buitenlandse geldschieters van Ecuador, die bezorgd waren over de plannen van Arauz. Hij wilde opnieuw onderhandelen over een steunpakket van ruim 5 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Ook het Ecuadoraanse bedrijfsleven hoopt dat Lasso makkelijker tot zaken zal komen met het IMF, ook al heeft hij laten weten dat hij niet zal buigen voor de eis van het fonds dat hij de belastingen moet verhogen om het begrotingstekort te dichten.