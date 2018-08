Ecuador en Peru werpen barrières op voor Venezolaanse vluchtelingen

Om de vluchtelingenstroom uit Venezuela af te remmen gaat Ecuador vanaf zaterdag alleen nog Venezolanen toelaten die een paspoort bij zich hebben. Ook Peru staat op het punt die voorwaarde in te voeren, vertelden regeringsbronnen in Lima aan persbureau Reuters.

Venezolaanse migranten rusten uit bij hun bagage, aan de grens van Colombia met Ecuador. Foto Reuters

Momenteel komen dagelijks ongeveer 4.500 Venezolanen op vertoon van een eenvoudige identiteitskaart Ecuador binnen. Al 2,3 miljoen Venezolanen hebben de afgelopen jaren hun land verlaten, becijferden de Verenigde Naties eerder deze week. De oorzaak is de aanhoudende economische crisis in het door de socialistische president Nicolás Maduro autoritair geleide land. Hyperinflatie en tekorten aan voedsel en medicijnen spelen de 32,8 miljoen inwoners parten.

Migranten trekken al tijden de grens met de buurlanden Colombia en (in mindere mate) Brazilië over. In de loop van dit jaar is een doorreisroute ontstaan via Ecuador naar Peru en Chili, waar de migranten meer kans op werk denken te maken. Ze reizen vaak met goedkope bussen van Andesland naar Andesland – zo bleek deze week nog, toen een bus uit Colombia verongelukte op weg naar de Ecuadoraanse hoofdstad Quito en onder de 24 doden ook Venezolanen waren.

De Ecuadoraanse regering riep deze maand de noodtoestand uit in drie provincies, vanwege de toename in het aantal vluchtelingen. Van de 600 duizend Venezolanen die dit jaar het land binnenkwamen, zijn er volgens de overheid zo’n 109 duizend gebleven. In Quito duiken er steeds meer op als straatverkoper, wat onder de bevolking de vrees voedt dat de criminaliteit gaat toenemen.

De Peruaanse immigratiedienst schat dat er 400 duizend Venezolanen in het land zijn. Van hen arriveert 20 procent zonder paspoort, zei de minister van Binnenlandse Zaken deze week. Het verkrijgen van een paspoort is in Venezuela moeilijker en veel duurder dan dat van een identiteitskaart. In 2017 liet de regering in Caracas al eens weten dat er geen paspoorten meer worden uitgegeven vanwege papierschaarste.