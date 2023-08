Ecuador beleeft bloedige aanloop naar verkiezingen: derde moord op politicus in drie weken tijd

Militairen in Quito, Ecuador, patrouilleren op straat in aanloop naar de verkiezingen. Beeld REUTERS

Briones is de derde vermoorde Ecuadoraanse politicus in een kleine drie weken tijd. Eind juli werd de populaire burgemeester van kuststad Manta gedood. De grootste schok beleefde Ecuador vorige week woensdag toen presidentskandidaat Fernando Villavicencio, een uitgesproken stem tegen corruptie en criminaliteit, omringd door fans en beveiligers werd doodgeschoten.

Briones’ dood werd op X, het vroegere Twitter, bekendgemaakt door zijn partijgenoot Luisa Gonzalez, een van de belangrijkste kandidaten om aanstaande zondag de presidentsverkiezingen te winnen. ‘Ecuador beleeft zijn bloedigste periode ooit’, schrijft zij. Volgens haar is de moord het gevolg van de huidige, ‘onbekwame regering’. De Ecuadoraanse autoriteiten hebben de moord op Briones nog niet bevestigd.

Hoe Briones om het leven is gebracht, is nog niet volledig opgehelderd. Ecuadoraanse media schrijven op basis van een anonieme bron bij de politie dat twee mannen hem in zijn eigen huis in de stad San Mateo doodschoten. De mannen zouden daarna op een motorfiets zijn ontkomen.

Strijd tegen drugs

Mogelijk heeft de moord op Briones te maken maken met het antidrugsbeleid dat zijn partij voorstaat. Gonzalez heeft aangekondigd als president hard te willen optreden tegen de georganiseerde misdaad. Ook wil ze bij de landsgrenzen meer op drugssmokkel controleren en de politieorganisatie opschonen.

Ecuador kampt de laatste jaren met een uitbarsting van drugsgerelateerd geweld. Eerder waren moorden op straat en bendeoorlogen in gevangenissen praktijken die Ecuadoranen vooral kenden uit buurlanden als Colombia en Peru, beide belangrijke cocaïneproducenten. Inmiddels is het Zuid-Amerikaanse land zelf een van de dodelijkste plekken ter wereld: tussen januari en juni van dit jaar werden in Ecuador ruim 3.500 drugsgerelateerde moorden gepleegd.

Drugsoorlog

Met de moord op presidentskandidaat Villavicencio bereikte de drugsoorlog de hoogste regionen van de Ecuadoraanse politiek. Een van zijn verkiezingsbeloftes was om de banden tussen de georganiseerde misdaad en overheidsfunctionarissen door te snijden. De moord op Villavicencio werd opgeëist door drugscriminelen.

Intussen heeft de partij van Villavicencio een nieuwe voorganger aangewezen. De 53-jarige journalist Christian Zurita zal Construye (Bouw), zoals de partij heet, tijdens de verkiezingen van zondag vertegenwoordigen. Eerder koos Construye voor Villavicencio’s running mate Andrea González Náder, maar de vrees bestond dat dat in strijd was met de verkiezingsregels.