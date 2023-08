Ecowas wijst voorstel van junta Niger voor overgangsperiode af

Een sergeant van het Nigerese leger spreekt demonstranten toe die in hoofdstad Niamey hun steun betuigen aan het nieuwe regime. Beeld AFP

De landen, verenigd in samenwerkingsverband Ecowas, accepteren ‘niet opnieuw een langdurige overgang in de regio’, aldus Abdel-Fatau Musah, de commissaris voor politieke zaken, vrede en veiligheid van het blok tegen de BBC. ‘Ze moeten zich gewoon klaarmaken voor overdracht van de macht in de kortst mogelijke tijd.’

De topfunctionaris verwees naar eerdere, lange overgangsperiodes in diverse landen in de regio nadat militairen de macht hadden gegrepen. ‘Hoe eerder ze de macht teruggeven aan burgers en zich concentreren op hun primaire verantwoordelijkheid, namelijk het verdedigen van de territoriale integriteit van Niger, hoe beter voor ze’, waarschuwde Musah het militaire bewind.

De presidenten van de Ecowas-landen moeten formeel nog reageren op het overgangsvoorstel dat coupleider Abdourahmane Tchiani in het weekeinde deed. De negatieve reactie van Musah voorspelt weinig goeds en een militaire interventie lijkt dichterbij dan ooit. Generaal Tchiani, die in juli de democratisch gekozen president Mohamed Bazoum afzette, kwam met zijn voorstel na een gesprek met een Ecowas-delegatie in de hoofdstad Niamey.

BREAKING: West African regional bloc ECOWAS says it has decided the 'D-day' for its military intervention in 🇳🇪 Niger pic.twitter.com/ptJkKG9qP9 — African Hub (@AfricanHub_) 18 augustus 2023

Dreigementen

De generaal zei in een toespraak tot de bevolking dat binnen dertig dagen in een nationale ‘dialoog’ bepaald moest worden hoe zo’n terugkeer naar een burgerbewind eruit moest zien. Tchiani betoogde dat de militairen openstonden voor verdere gesprekken. Hij haalde echter ook uit naar Ecowas en Frankrijk, dat zo’n 1.500 militairen in Niger heeft gelegerd, vanwege de voortdurende dreigementen voor een ingreep.

De coupleider beschuldigde Ecowas ‘zich op te maken om Niger aan te vallen door een bezettingsleger op te zetten, in samenwerking met een buitenlands leger’. Volgens hem zou een militaire inval ‘niet een wandeling in het park zijn zoals sommige mensen lijken te denken’. Ecowas besloot bijna twee weken terug een snel inzetbare interventiemacht te activeren om in te grijpen in Niger.

‘D-day’ bepaald

De West-Afrikaanse landen besloten hiertoe omdat het militaire bewind weigert Bazoum vrij te laten en weer in ere te herstellen. Het is echter nog altijd onduidelijk hoe een militaire interventie eruit moet gaan zien en of Frankrijk militair zal bijspringen. De hoogste militaire commandanten van Ecowas troffen vrijdag de laatste voorbereidingen voor een inval.

Er zou zelfs een ‘D-day’ zijn bepaald, mochten gesprekken met de junta op niets uitlopen. ‘We zijn klaar om te vertrekken wanneer het bevel wordt gegeven’, dreigde topfunctionaris Musah toen na het beraad in Ghana. De meeste van de vijftien lidstaten zijn bereid een militaire bijdrage te leveren aan de interventiemacht. Een groep van vier landen is echter tegen, onder wie Guinee, Mali en Burkina Faso die worden geregeerd door militairen.

De staatszender van Niger liet vrijdag beelden zien van twee lichte Super Tucano-aanvalsvliegtuigen die Mali en Burkina Faso hadden gestuurd om het leger te helpen een Ecowas-inval af te slaan. Het is echter onduidelijk hoe ver deze landen militair zullen gaan om Niger te hulp te komen.