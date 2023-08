Ecowas stuurt aan op diplomatieke oplossing in Niger, maar junta weigert delegatie te ontvangen

Leden van de militaire junta in Niger afgelopen zondag op een bijeenkomst in de hoofdstad Niamey. Beeld Reuters

Het Nigerese ministerie van Buitenlandse Zaken geeft als reden de ‘onrust en woede onder de bevolking als gevolg van de door Ecowas opgelegde sancties’. Ook zouden ontmoetingen tussen de delegatie, die dinsdag zou aankomen in de Nigerese hoofdstad Niamey, en de junta niet kunnen plaatsvinden wegens ‘evidente veiligheidsredenen in deze sfeer van bedreiging en agressie tegen Niger’, waarmee het ministerie verwijst naar het dreigement van Ecowas om militair in te grijpen.

De junta liet zondag de door Ecowas gestelde deadline om de democratie te herstellen voorbijgaan en sloot het luchtruim voor onbepaalde tijd. Een militaire interventie leek dichtbij, er lag zelfs al een volledig plan op tafel, maar de afgelopen dagen lijkt het West-Afrikaanse blok zijn toon te matigen en te zoeken naar nieuwe openingen voor onderhandelingen. De Nigeriaanse president Bola Tinubu, tevens Ecowas-voorzitter, benadrukte dinsdag dat ‘de beste weg om te volgen’ een diplomatieke en geweldloze oplossing is.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Donderdag komen de West-Afrikaanse leiders bijeen voor een spoedvergadering om te bespreken wat de volgende stappen moeten zijn. Hoewel een diplomatieke oplossing de voorkeur heeft, wordt een militaire interventie niet uitgesloten. ‘De Ecowas-top zal verregaande besluiten nemen’, aldus een woordvoerder van Tinubu. Voormalig kolonisator Frankrijk staat vierkant achter alle inspanningen van Ecowas. Onder meer Algerije, Duitsland en de Verenigde Staten hebben zich juist tegen militaire interventie uitgesproken, uit angst voor een regionaal conflict.

Amerikaanse angst voor Wagner

Een eventuele interventie zou geleid worden door Nigeria, dat meer dan 130 duizend soldaten heeft. Het Nigerese leger is slechts tienduizend man sterk, maar de junta in Niger staat niet alleen. De leiders van Mali en Burkina Faso, die eerder door een coup aan de macht kwamen, hebben militaire steun toegezegd. Ook zouden er aanwijzingen zijn dat de machthebbers in Niger de Russische huurlingengroep Wagner om hulp hebben gevraagd. Precieze aantallen zijn onbekend, maar Wagner is met duizenden strijders aanwezig in onder meer buurland Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn bezorgdheid uitgesproken dat Wagner ‘misbruik probeert te maken’ van de onrust in Niger. Wagnerleider Jevgeni Prigozjin herhaalde dinsdag via Telegram dat de junta hem alleen maar hoeft te bellen. Blinken gelooft niet dat Wagner of Rusland achter de coup zit, zo heeft hij tegen de BBC gezegd, maar vreest wel dat met de komst van Wagner de onveiligheid in Niger en de rest van de regio nog verder zal toenemen. ‘Overal waar de Wagnergroep naartoe gaat, volgen dood, destructie en uitbuiting’, aldus Blinken.

Voor de Verenigde Staten en Frankrijk vormt Niger de uitvalsbasis voor operaties tegen jihadistische terreurgroepen in de Sahel. Ook spelen er grote economische belangen in Niger. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland reisde maandag naar Niamey in een poging de boel te sussen. Nuland werd in tegenstelling tot andere delegaties wel ontvangen, maar ze mocht de afgezette president noch de juntaleider ontmoeten. De generaals met wie ze ‘eerlijke, maar moeilijke gesprekken voerde’, wezen haar eis om de democratie te herstellen af.

Groeiende tekorten

Eind juli zag de Nigerese president Mohamed Bazoum hoe zijn eigen garde zich tegen hem keerde. De volgende dag schaarde het leger zich achter de coup en werd de grondwet opgeschort. Juntaleider Abdourahamane Tiani heeft zichzelf nog niet uitgeroepen tot president, maar benoemde maandag wel een nieuwe premier: Lamine Zeine, tot voor kot econoom bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Zeine vervangt Mahamadou Ouhoumoudou, die op het moment van de coup in Europa was. Bazoum zit net als veel van zijn ministers nog vast.

Het is de zevende couppoging in West-Afrika sinds 2019, een sterk signaal dat de politieke onrust in de regio toeneemt. Vanwege het grote regionale belang van Niger – dat zo’n 26 miljoen inwoners telt – en het gevreesde domino-effect koos Ecowas voor een harde opstelling. Zo kondigde het blok zware economische sancties aan, die het voor Niger haast onmogelijk maken om nog handel te drijven. Daarnaast hebben onder meer de Europese Unie en de VS ontwikkelingssamenwerking en militaire samenwerking grotendeels bevroren.

De VN waarschuwden dinsdag voor de gevolgen van de sancties en het gesloten luchtruim voor de gewone bevolking in Niger. In het straatarme land waren voor de coup al 4,3 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, maar dat aantal kan volgens het hoofd van de humanitaire VN-programma’s in Niger snel stijgen als de tekorten in het land blijven toenemen. Het Wereldvoedselprogramma en Unicef hebben nu al moeite om vaccins en voedingsproducten geleverd te krijgen.