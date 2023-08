Ecowas schrapt bijeenkomst over militair ingrijpen in Niger, zorgen over gezondheid president

Veiligheidsdiensten in Niamey, Niger op 11 augustus bij een demonstratie voor de junta. Beeld Reuters

Het schrappen van de bijeenkomst in Ghana van de hoogste militaire commandanten van de Ecowas-staten, laat opnieuw zien dat de landen talmen over een ingreep om een einde te maken aan de coup. De vergadering werd om ‘technische redenen’ plotseling afgezegd.

De generaals hadden zich moeten buigen over hoe de snelle interventiemacht van Ecowas, een samenwerkingsblok van 15 landen in West-Afrika, het snelst kon worden ingezet. Op donderdag hadden de Ecowas-staatshoofden tijdens een top in Nigeria besloten de interventiemacht te activeren ‘om de constitutionele orde te herstellen’. Sinds de staatsgreep, waarbij president Mohamed Bazoum werd afgezet, dreigt Ecowas met een interventie.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Een deadline aan de coupplegers om Bazoum vrij te laten en weer in ere te herstellen, lieten de West-Afrikaanse landen op 6 augustus verlopen zonder actie te ondernemen. Hoewel dagen later de interventiemacht werd geactiveerd, blijven de twijfels groeien of Ecowas Niger echt wil binnenvallen. Er is ook grote onduidelijkheid hoe zo’n militaire inval moet plaatsvinden.

ECOWAS parliament divided over military intervention in Nigerhttps://t.co/m1ieQiEayk — Peoples Gazette (@GazetteNGR) 12 augustus 2023

President in isolatie

De mogelijkheid bestaat ook dat de Afrikaanse Unie (AU), het belangrijkste samenwerkingsorgaan van landen in Afrika, een stokje steekt voor een militaire interventie. De Veiligheidsraad van de AU komt maandag bijeen. Ook wil een parlementaire commissie van de Ecowas-lidstaten een delegatie sturen naar Niger om met coupleider Abdourahmane Tchiani te overleggen. Het parlement was zaterdag tijdens een vergadering verdeeld over de noodzaak van een militaire ingreep.

De junta, die Bazoum al sinds de coup vasthoudt, wil tot nu toe echter van geen wijken weten. De afgezette president kreeg zaterdag bezoek van een medische delegatie in zijn residentie, waar hij met zijn vrouw en zoon onder huisarrest is geplaatst. Volgens zijn arts, die geen contact met de president had sinds de staatsgreep, is zijn ‘moreel hoog’. Het bezoek heeft echter geen einde kunnen maken aan de internationale zorgen over Bazoums gezondheid.

De president deed deze week in een aantal berichten aan een vriend, die werden doorgestuurd naar CNN, een boekje open over zijn situatie. Zo meldde Bazoum dat hij gedwongen was om droge rijst en pasta te eten. Al het eten dat familieleden en vrienden hadden gestuurd, was bedorven omdat hij zonder elektriciteit zat. Vers eten en medicijnen kreeg hij in dagen niet meer.

Military coup leaders in Niger should ensure the safety and well-being of deposed President Mohamed Bazoum, his family, and others arbitrarily detained. https://t.co/pF6m0XQlKt pic.twitter.com/P8NVXo98ht — Human Rights Watch (@hrw) 11 augustus 2023

Vrees voor Bazoum

Ook wordt Bazoum in isolatie gehouden. ‘Elk menselijk contact wordt mij onthouden’, schreef de president in een van de berichten. Hij wordt door de internationale gemeenschap nog steeds erkend als het wettige staatshoofd. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) hekelde vrijdag de behandeling van de president en zijn gezin, na twee dagen met hem te hebben gesproken.

‘De coupleiders onderwerpen Bazoum, zijn familie en een onbekend aantal anderen aan een grove behandeling, in strijd met de internationale regels over mensenrechten’, aldus plaatsvervangend Afrika-directeur Carine Kaneza Nantulya. De organisatie riep de militaire leiders op de president en gearresteerde ministers en politici onmiddellijk vrij te laten.

Bazoum zei tegen HRW dat zijn behandeling ‘onmenselijk en wreed’ was. Ook zei hij zich grote zorgen te maken over zijn zoon. ‘Mijn zoon is ziek, hij heeft een ernstige hartkwaal en hij moet een arts zien’, aldus de president. ‘Ze weigeren elke medische behandeling voor hem.’ VN-topman António Guterres noemde de leefomstandigheden eerder ‘erbarmelijk’.

Bazoum moet ook vrezen voor zijn leven als Ecowas overgaat tot een militaire interventie. De junta heeft gedreigd de president te doden bij een militaire inval, aldus twee westerse functionarissen tegen persbureau AP. Het dreigement zou zijn geuit tijdens een gesprek tussen de coupplegers en de Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland op maandag. Nuland zei na afloop dat zij een ‘eerlijk en moeilijk’ gesprek met de junta had gehad.