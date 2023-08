Ecowas: datum voor militaire inval in Niger is bepaald. ‘We kunnen starten als het bevel wordt gegeven’

Ecowas-commissaris Abdel-Fatau Musah. Beeld REUTERS

Ecowas dreigde de afgelopen weken herhaaldelijk met een interventie om de constitutionele orde in Niger te herstellen. Een troepenmacht zou al sinds 11 augustus in staat van paraatheid zijn gebracht, maar vervolgens stelde Ecowas een geplande bijeenkomst over de beste opties voor militair ingrijpen uit en liet een ultimatum aan de coupplegers verstrijken.

Na bijna een week talmen hebben de militaire leiders van Ecowas vrijdag tijdens een tweedaagse vergadering in de Ghanese hoofdstad Accra echter de logistiek geregeld en ook de datum voor ‘D-Day’ vastgelegd. Ecowas-commissaris Abdel-Fatau Musah zegt: ‘We kunnen starten zodra het bevel daartoe gegeven wordt.’

Volgens Musah wordt het een ‘korte interventie’ als laatste redmiddel nu de militaire junta ‘onverzoenlijk’ blijft. ‘We blijven niet betrokken bij een eindeloze dialoog, we trekken een lijn in het zand. De coup in Niger was een staatsgreep te veel.’

Of het echt zover komt, is onduidelijk, want Musahs ferme verklaring is in tegenspraak met zijn andere uitspraken vrijdag. Er wordt volgens de Ecowas-commissaris namelijk ook nog een delegatie naar Niger gestuurd om opnieuw een dialoog met de militaire junta op gang te brengen, wellicht een laatste poging om een diplomatieke uitweg te vinden.

Hoe een militaire interventie eruit zou zien is onbekend. De junta die de macht greep heeft eerder gedreigd dat president Bazoum militair ingrijpen van buitenaf met zijn leven zal moeten bekopen.

Hoeveel militairen mee zouden doen aan een korte interventie maakte Ecowas vrijdag niet bekend. Meer dan vijftien Ecowas-landen zijn bereid troepen te leveren voor een interventiemacht, behalve lidstaten zoals Mali, Burkina Faso en Guinee waar ook militaire regimes via staatsgrepen aan de macht zijn gekomen.