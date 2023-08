Ecowas brengt troepen in paraatheid voor mogelijke interventie in Niger, steun van VS en Frankrijk

Aanhangers van de junta protesteren donderdag in de hoofdstad Niamey tegen de sancties van Ecowas. Beeld ANP / EPA

Het blok heeft niet aangekondigd of het overgaat tot inzet van de troepenmacht, wat zou leiden tot een oorlog in West-Afrika. De Nigeriaanse president Bola Tinubu, voorzitter van Ecowas, zei na afloop van de spoedvergadering dat er ‘geen opties van tafel zijn gehaald’. Dat betekent dat het blok nog steeds een militaire interventie overweegt.

Het is nog onduidelijk wat Ecowas precies bedoelt met de aankondiging van ‘de activatie van de stand-by troepenmacht’. Zo is de vraag hoeveel militairen betrokken worden.

De president van Ivoorkust, Alassane Ouattara, zei donderdag dat de West-Afrikaanse staatshoofden groen licht hebben gegeven voor een militaire operatie in Niger. Die moet ‘zo snel mogelijk van start gaan’, aldus Ouattara.

‘De stafchefs zullen nog andere besprekingen houden om de zaken af te ronden, maar ze hebben de instemming van de conferentie van staatshoofden om de operatie zo snel mogelijk te laten beginnen’, verklaarde Ouattara in Abidjan bij zijn terugkeer uit Abuja. Hij zei ook dat Ivoorkust een ‘bataljon’ van 850 tot 1.100 strijdkrachten zal leveren.

‘De putschisten kunnen kiezen om morgenochtend te vertrekken en er zal geen militaire interventie plaatsvinden, dat is aan hen’, benadrukte Outtara nog. ‘We zijn vastbesloten om president Bazoum te herstellen in zijn functies.’

Steun VS en Frankrijk

De Verenigde Staten en Frankrijk spraken donderdagavond laat hun steun uit voor de acties van het economische blok. ‘Ecowas, een organisatie die de West-Afrikaanse landen verenigt, speelt een belangrijke rol en toont de noodzaak van de terugkeer naar de constitutionele orde’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. ‘Wij steunen het leiderschap en het werk van Ecowas op dit gebied’, zei hij, zonder expliciet te vermelden of de VS de beslissing om troepen in te zetten goedkeurt.

Frankrijk gaf ‘volledige steun aan alle conclusies’ die werden aangenomen tijdens de top over Niger. Daarnaast zei het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken nog eens ‘de poging tot staatsgreep die in Niger plaatsvindt en de ontvoering van president Bazoum en zijn gezin’ krachtig te veroordelen.

Ultimatum

Het blok dreigt sinds de coup van 26 juli met een interventie om de democratie te herstellen in Niger. Afgelopen zondag liep een ultimatum voor de coupplegers af om de afgezette president Bazoum diens macht terug te geven. Ecowas stelde wel economische sancties in tegen Niger, dat voor zijn voedsel- en energievoorziening sterk afhankelijk is van buurlanden.

De vijftien lidstaten (vier landen zijn geschorst wegens staatsgrepen) proberen meer internationale steun te verzamelen. Het samenwerkingsverband riep donderdag de Afrikaanse Unie (55 lidstaten) op om het verzet van Ecowas tegen de junta in Niger te steunen.