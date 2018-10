Economisch herstel bereikt met flinke vertraging werknemersportemonnee: cao-lonen stijgen

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar gestegen met 2,2 procent meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de grootste stijging sinds 2009. De loonstijging wordt tegelijkertijd grotendeels teniet gedaan door een bijna even grote stijging van de consumentenprijzen van 2 procent.

Agenten, militairen, docenten en zorgmedewerkers demonstreren in Den Haag voor meer loon en minder werkdruk. Foto Freek van den Bergh

Met flinke vertraging bereikt het economisch herstel alsnog de portemonnee van de werknemer. In de crisisjaren na 2008 stegen de lonen hooguit met 1,5 procent terwijl de prijzen van producten (de inflatie) jaarlijks met bijna 3 procent stegen. In 2015 en 2016 begonnen de cao-lonen voorzichtig te stijgen en groeide het inkomen van werknemers iets meer dan dat de consumentenprijzen toenamen. Sinds vorig jaar liggen de stijging van cao-lonen en de inflatie weer dicht bij elkaar.

Lees verder onder de grafiek

Cao’s in onderwijs en openbaar bestuur

De gemiddelde loonstijging van ruim 2 procent is mede te danken aan afgesloten cao’s in het onderwijs en het openbaar bestuur. Rijksambtenaren kregen er dit jaar 3 procent bij. De regering trok honderden miljoenen extra uit voor het onderwijs nadat basisschoolleraren vorig jaar massaal staakten.

Ook in andere sectoren werden akkoorden bereikt, onder druk van aangekondigde stakingen en acties. Zo stemde het grondpersoneel op Schiphol in met een nieuwe cao en ook in de bouw werd een nieuw akkoord bereikt. De politie voerde actie voor betere arbeidsvoorwaarden en moet nog stemmen over een onderhandelaarsakkoord.

De lonen blijven nog wel achter bij de economische groei, dit jaar 2,8 procent volgens het Centraal Planbureau. Werknemers verdienen een grote inhaalslag, vinden de vakbonden. FNV presenteerde in september een looneis voor volgend jaar van 5 procent. De vakbonden organiseren in november een groot protest tegen de afschaffing van de dividendbelasting en voor betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers.