Economisch hart van Italië komt tot stilstand: kwart van bevolking in quarantaine

Een vrouw draagt een mondkapje op het Porta Garibaldi-station in Milaan zondag. De nieuwe nationale noodmaatregelen zijn vastgesteld in een regeringsdecreet dat direct in werking zal treden. Beeld Reuters

Heel de regio Lombardije, met daarin steden als Milaan en Bergamo, is tot zeker 3 april afgesloten. Hetzelfde geldt voor nog eens veertien andere provincies in het noorden, waaronder die rond grote steden zoals Modena, Parma, Rimini, Venetië, Padova, Piacenza en Treviso.

Omdat het onmogelijk is al die gebieden fysiek af te sluiten – ze hebben samen zoveel toegangswegen dat er niet genoeg ordetroepen of soldaten beschikbaar zijn ze allemaal te controleren – wordt aan de grofweg 16 miljoen inwoners met klem gevraagd zich vanaf zondagochtend uit eigen beweging aan het nooddecreet te houden. Desalniettemin ontstond er zaterdagavond een lichte chaos op enkele treinstations, omdat honderden zuiderlingen in allerijl wilden voorkomen dat zij een maand in het noorden vastzitten. Ook op de snelwegen vond zaterdagavond een kleine exodus plaats, waardoor de gouverneur van Puglia al besloot dat iedereen afkomstig uit het noorden veertien dagen verplicht in thuisquarantaine moet.

Het zuiden behoeden voor een ramp

De draconische maatregelen hingen al sinds zaterdagmiddag in de lucht, toen bleek dat de groei van aantal coronabesmettingen in Italië niet afvlakt, maar juist exponentieel blijft toenemen. Hoewel de incubatietijd van de ziekte maximaal veertien dagen bedraagt en er precies veertien dagen geleden voor het eerst serieuze maatregelen werden genomen, steeg het aantal actieve besmettingen zaterdag in 24 uur tijd met ruim elfhonderd gevallen. Een dag eerder was die toename nog zeshonderd. Al 6.387 Italianen kregen te maken met het virus. 622 van hen zijn definitief beter verklaard, 366 patiënten zijn overleden.

Door het toenemend aantal patiënten raken veel ziekenhuizen in het noorden overbelast. Aan artsen die onlangs met pensioen gingen, werd gevraagd indien mogelijk weer aan het werk te gaan. Omdat dergelijke maatregelen al nodig zijn in het goed georganiseerde noorden van het land, wordt gevreesd voor een ware ramp als de epidemie straks ook losbarst in het armere zuiden van Italië, waar de ziekenhuizen doorgaans veel slechter zijn. Bekend is de foto vanuit het ziekenhuis van Nola, een stad nabij Napels, waar in 2017 patiënten liggend op de grond moesten worden behandeld, omdat er niet genoeg bedden waren.

Het grotendeels afsluiten van het noorden van Italië moet gezien worden als een poging het zuiden te behoeden voor die ramp. Het gevolg is wel dat de sentimentele tweedeling van Italië sinds zondag ook een fysieke component heeft gekregen – een realiteit die geen enkele Italiaan geboren na de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt.

Vrees voor economie

Aan de bewoners in de afgesloten gebieden is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen, waardoor serieus gevreesd wordt voor de opening van de beurs, maandagochtend in Milaan. De vier zwaarst getroffen regio’s vormen immers het hart van de Italiaanse economie; ze verdienen tezamen ongeveer evenveel geld als de zestien overige regio’s. Als de kantoren daar op grote schaal leegblijven, zal dat zeer negatieve gevolgen hebben voor de derde economie in de eurozone.

Want het blijft niet alleen bij kantoren en ook niet bij de getroffen gebieden. Ook de winkels in het hele land hebben vanaf zondag te maken met beperkte openingstijden en alle bars en restaurants moeten hun deuren sluiten als ze niet ten minste een meter afstand kunnen garanderen tussen de bezoekers in. Verder blijven alle scholen, sportscholen, universiteiten en bioscopen dicht, net als alle musea, skigebieden en sportstadions. Ook verboden: alle civiele en religieuze ceremonies, waaronder huwelijken en begrafenissen.

Dat de situatie serieus is, blijkt ook uit de afwezigheid van politieke polemiek – een unicum in Italië. Op wat protesten van vakbonden en lokale politici na steunen alle oppositiepartijen de maatregelen van premier Conte, zelfs de Lega van Matteo Salvini, wiens lijfwacht sinds kort besmet is met het virus. Ook bij de leider van regeringspartij PD, Nicola Zingaretti, werd zaterdag corona geconstateerd. Hij liet het tekenen van het decreet over aan de minister van culturele zaken.