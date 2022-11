Economieën duikelen naar beneden, Europese Commissie ziet nog (bijna) geen licht aan het eind van de tunnel

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie. Beeld AFP

‘Dit is een keerpunt voor de EU-economie’, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie vrijdagmorgen bij de presentatie van de economische najaarsramingen. De invasie van Oekraïne door Rusland stuwt de energieprijzen en inflatie omhoog, waarmee de koopkracht van burgers en de bedrijvigheid worden uitgehold.

De Commissie ziet vooralsnog geen licht aan het eind van de tunnel: de kans op energietekorten in de winter van 2023-2024 is groot. ‘De stijgende energieprijzen en de ongebreidelde inflatie eisen nu hun tol, we staan economisch en sociaal voor zware uitdagingen’, aldus commissaris Paolo Gentiloni (Economie).

Begin dit jaar leek de EU op een sterk herstel af te stevenen door grote bestedingen van burgers en investeringen door overheden en bedrijven na afloop van de coronapandemie. Dat is inmiddels omgeslagen in een economische krimp. Dankzij de sterke start komt de groei voor 2022 in de eurozone niettemin uit op 3,2 procent. Voor Nederland raamt de Commissie de groei dit jaar op 4,6 procent van het bruto binnenlands product.

Misère

Volgend jaar laat de oorlog- en energiemisère zich harder voelen: gemiddeld 0,3 procent groei in de eurolanden, terwijl dit voorjaar nog op 2,3 procent werd gerekend. De Nederlandse economie doet het in 2023 met 0,6 procent groei beter dan gemiddeld.

De economische malaise raakt ook de nationale schatkisten. De financieringstekorten die juist weer daalden omdat de coronasteun werd afgebouwd, gaan nu weer omhoog door de omvangrijke energiepakketten en minder belastinginkomsten.

Dit jaar verwacht de Commissie een gemiddeld tekort van 3,7 procent in de eurolanden (Nederland: 4 procent), voor 2024 zou dat uitkomen op 3,3 procent (Nederland: 3,1 procent). Eurolanden worden geacht hun tekort onder de 3 procent te houden. De gemiddelde staatsschuld blijft in 2023 ruim boven de 90 procent schommelen (Nederland: 52,4 procent), waar de afspraak is dat die schuld onder de 60 procent ligt.

Enige lichtpuntje

De inflatieraming is evenmin rooskleurig door de sterk gestegen prijzen voor energie en goederen. Dit jaar zal de inflatie in de eurolanden gemiddeld 8,5 procent bedragen, tegen 2,6 procent in 2021. Voor 2023 rekent de Commissie op 6,1 procent inflatie, in 2024 zou het 2,6 procent zijn.

Nederland kampt met hogere inflatiecijfers: dit jaar 11,6 procent, volgend jaar 4,2 procent en in 2024 naar verwachting 3,9 procent. De Commissie waarschuwt dat haar ramingen dit keer ‘een hoge graad van onzekerheid’ kennen, omdat niemand het verloop van de oorlog in Oekraïne kan voorspellen.

Het enige lichtpuntje in de economische voorspellingen is de sterke arbeidsmarkt. De werkloosheid in de eurolanden blijft circa 7 procent, fors lager dan in de afgelopen vijftien jaar. Het aantal mensen dat werkt is hoger dan ooit.