Economie krimpt door corona 3,8 procent, grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag gemeld. In 2019 groeide de economie nog met 1,7 procent. De recordkrimp van vorig jaar is een optelsom van ups en downs. In het tweede kwartaal nam het bbp (bruto binnenlands product) door de lockdown af met 8,5 procent, de grootste krimp in de historie. In het derde kwartaal volgde na het opheffen van de maatregelen 7,8 procent groei, de hoogste stijging ooit. In het vierde kwartaal, met een nieuwe lockdown, kromp de economie nog eens met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Met die minieme daling is de Nederlandse economie weer in rustiger vaarwater gekomen, zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen dinsdag in een toelichting. De Nederlandse economie deed het ook minder slecht dan die in veel andere landen. In de eurolanden kwam de krimp gemiddeld uit op 6,8 procent. Keerzijde van die kleinere daling is wel dat de Europese Commissie denkt dat de Nederlandse economie dit jaar ook minder hard zal groeien in vergelijking met de rest. Met een verwachte plus van 1,8 procent is Nederland hekkensluiter.

De teruggang in het vierde kwartaal was vooral te wijten aan de consumptie van huishoudens, die 1,4 procent minder uitgaven dan in het derde kwartaal. Consumenten gaven in december 11,9 procent minder uit dan in de feestdagenperiode een jaar eerder. Door de strengere coronamaatregelen, waarbij alle niet-essentiële winkels per 15 december werden gesloten, bleef de horeca dicht en werden vakanties afgeraden. Ook de kapper moest dicht, net als bioscopen, pretparken, theaters, dierentuinen, zwembaden en musea.

Gemeten over het hele jaar daalde de consumptie met 6,6 procent, ook al de grootste krimp in de historie van het CBS. Consumenten gaven vooral veel minder uit aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en kleding. Aan eten, meubels en elektrische apparaten werd juist meer besteed. Volgens Van Mulligen wilden mensen wel geld uitgeven, maar konden ze het door alle maatregelen niet goed. Het spaarsaldo staat op een record, hoewel het weinig tot niets oplevert.

De recordkrimp ‘hakt er stevig in’, zei minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken in een reactie. Volgens de VVD-bewindsman is het aan het ‘omvangrijke steun- en herstelpakket’ te danken dat de teruggang niet groter was. Het loslaten van de coronaregels wanneer dit weer verantwoord is, zou volgens Van ‘t Wout ook het beste zijn voor de economie. ‘Laten we eerlijk zijn, we kunnen niet wachten tot ondernemend Nederland weer vol aan de slag kan. Dan kan de economie herstellen en groeien.’

Erg optimistisch daarover is hij overigens niet. ‘Ik vrees dat het nog wel even duurt.’ Door de aanhoudende lockdown zijn er zorgen dat ook het eerste kwartaal van dit jaar in de min gaat eindigen.

Grootste klap

De uitgaven van de overheid groeiden iets, met 0,2 procent. De horeca kreeg vorig jaar door de lockdowns met een 41 procent lagere bijdrage aan het bbp de grootste klap. Ook de cultuur, recreatie, sport en overige diensten (min 24,5 procent) daalden ‘buitengewoon fors’, aldus het CBS. Evenementen, festivals en voorstellingen mochten een groot deel van het jaar niet, of slechts voor kleine groepen gehouden worden. Ook sportclubs en recreatieparken waren een groot gedeelte van het jaar beperkt geopend, of helemaal gesloten.

De productie van de zorg daalde met 5,1 procent doordat tijdens de coronacrisis per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten werden geleverd. In ziekenhuizen werden vooral in het tweede kwartaal veel afspraken en operaties uitgesteld of geannuleerd. Huisartsen leverden ook minder zorg toen de coronapandemie op zijn hevigst was.

De uitvoer van goederen en diensten daalde in 2020 met 4,3 procent. Dat kwam onder meer door de sterk gedaalde uitgaven van buitenlandse bezoekers in Nederland. De invoer kromp met 4,5 procent. Dat kwam onder meer door de lagere uitgaven van Nederlanders in het buitenland.