Economie koelt flink af in 2019, maar koopkracht lijdt daar niet onder

Beeld BELGA/BELPRESS

Drie maanden geleden voorspelde het CPB nog dat de economie dit jaar 2,2 procent zou groeien. CPB-directeur Laura van Geest spreekt dinsdagochtend in de nieuwste economische raming van terugschakelen naar een ‘normaler toerental’. Het beeld is vooral versomberd door internationale ontwikkelingen, zoals het handelsbeleid van de VS, de Brexit en de staat van de Chinese economie. De Chinese overheid is bezig schulden af te bouwen, waardoor de economie en de handel daar minder hard groeien.

De wereldhandel groeit minder hard dan eerder geraamd. Ook slaagt de Nederlandse overheid er – door de krappe arbeidsmarkt – niet in de geplande investeringen te doen, onder andere aan infrastructuur en defensie. Daardoor blijft veel geld op de plank liggen. Dat komt het begrotingsoverschot ten goede (dit jaar geraamd op 1,2 procent), maar verlaagt de economische groei.

De koopkracht lijdt niet onder de verslechterde vooruitzichten, hoewel het CPB de verwachte loonstijging voor de tweede keer ietsje naar beneden bijstelt: 2,7 procent (in september ging het planbureau nog uit van 2,9 procent). De recente stijging van de energierekening is volledig in deze koopkracht-raming meegenomen. De prijsstijging van energie wordt – volgens het CPB – dit jaar namelijk gecompenseerd doordat andere prijzen minder omhoog gaan dan verwacht.

Zwakke positie

Het CPB spreekt waarschuwende woorden over de positie van Nederlanders met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals lager opgeleiden en flexibele arbeidskrachten. De ervaring van de vorige recessie leert dat zij het hardst worden getroffen als de economie verslechtert.

‘Hervormingen kunnen de onzekerheden voor kwetsbare groepen beperken’, schrijft het CPB bij wijze van oproep aan het kabinet. ‘In de krappe arbeidsmarkt krijgen hoger opgeleiden steeds vaker een vast contract. Het aantal vaste contracten voor middelbaar en lager opgeleiden stijgt veel minder.’ De werkloosheid daalt in 2019 niet verder en zal in 2020 weer stijgen, meent het CPB. Met 4,0 procent is die historisch gezien dan nog altijd erg laag.