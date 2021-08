Economie in meeste Nederlandse regio’s hersteld van coronacrisis, toeristische gebieden blijven achter

In Amsterdam kromp de economie ten opzichte van 2019 met 8 procent. Beeld Joris van Gennip

Gemiddeld genomen is Nederland nog niet helemaal terug, met een krimp van 0,4 procent. Ook in toeristische gebieden blijft de groei achter. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde. Volgens de nieuwe cijfers van het CBS groeiden alle 52 regio’s in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van coronajaar 2020. In heel Nederland was de groei 9,7 procent.

Maar ook ten opzichte van van 2019, voor de coronacrisis, groeide in de helft van de regio’s de economie. In een kwart van de regio’s bleef de groei ongeveer gelijk. De regio’s met de meeste groei ten opzichte van 2019, zoals Zuidoost-Noord-Brabant en Delfzijl, profiteerden vooral van de hoge productie van de industrie aldaar.

De gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, herstelde in het tweede kwartaal behoorlijk doordat er wat vakanties betreft meer mogelijk was. Toch blijft de economie in de Haarlemmermeer nog flink achter ten opzichte van 2019. De economie kromp daar met 18 procent, de grootste daling van Nederland.

Andere regio’s die grotendeels afhankelijk zijn van toeristen en andere bezoekers zijn nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis. Zo kromp de Amsterdamse economie ten opzichte van 2019 met 8 procent, iets wat het CBS grotendeels wijt aan het feit dat de toeristische en culturele sector in de hoofdstad nog niet op het oude niveau is.

Ook in de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Friesland (waar de Friese Waddeneilanden onder vallen) en Zuidoost-Drenthe is de economie met een krimp van 3 procent nog niet volledig hersteld. ‘Ik kan mij voorstellen dat ook daar toerisme een belangrijke rol speelt’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ‘In die regio’s is de toeristische sector bovengemiddeld belangrijk. In Zuidoost-Drenthe is het misschien wat gissen, maar ook daar heb je bijvoorbeeld de Wildlands Zoo in Emmen, die veel bezoekers trekt.’