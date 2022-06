Economen: ‘Verhoog belasting op koopwoning, dan dalen de huizenprijzen’

Makelaar Michael Wielinga van Yourhome Makelaars aan het werk in een van zijn panden in IJburg, Amsterdam. Beeld Elisa Maenhout

Wat willen de opstellers van dit plan bereiken?

Woningen zijn schaars en duur. De markt creëert grote vermogensverschillen tussen eigenaren en huurders. Het hoge, grillige prijsniveau levert grote economische risico’s op. Zo schetsen de schrijvers van het plan de huidige stand van zaken op de woningmarkt en die willen ze verbeteren.

Een wondermiddel is er niet, een breed scala aan mogelijke maatregelen wel, aldus het voorstel. Centraal staat de aanbeveling om koopwoningen te gaan belasten als vermogen. Dat moet de vermogensongelijkheid met huurders verkleinen en de huizenprijs te drukken. Schaf het voordeel van de hypotheekrente af en zet een rem op verruiming van de hypotheeknormen als de prijzen snel stijgen. Maar belast vooral het eigen huis als vermogen, net als spaargeld of aandelen. Ook zou je (meer) moeten betalen voor het woongenot zelf en moet belasting worden geheven op eventuele winst bij verkoop van de woning.

Die moet bij voorkeur vooruit worden betaald, om verhuisvrees te voorkomen en de staatskas te voorzien van stabiele inkomsten. Dat laatste is voor de overheid van belang, aldus het voorstel. De extra inkomsten moeten namelijk worden gebruikt voor een verlaging van de inkomstenbelasting.

Wonen wordt zo duurder, maar woningen niet, is de verwachting. Ook een prijsdaling van woningen zou een mogelijk resultaat zijn. En je houdt ook nog eens meer over van je loon.

Moeten er niet gewoon meer woningen worden gebouwd?

Nieuwbouw is de enige manier om meer huishoudens aan een eigen woning te helpen, stellen de onderzoekers. Flink doorbouwen duwt op termijn ook de huizenprijzen naar beneden, want huizen worden minder schaars.

Gemeenten moeten dan wel kunnen meeprofiteren bij een bestemmingsverandering van grond, aldus de onderzoekers. Als landbouwgrond verandert in woningbouwgrond, stijgt de waarde namelijk enorm. Daarover mag dan belasting worden geheven Die kan de gemeente gebruiken voor subsidie van sociale huurwoningen of bijvoorbeeld voor de wegenbouw. Die regulering moet grondspeculanten de wind uit de zeilen nemen. Het risico is wel dat gemeenten de huizenbouw nog meer gaan beschouwen als melkkoe. Bouw dat mooie weiland naast het dorp maar vol, want we hebben het geld zo hard nodig.

Hebben huurders ook wat aan dit plan?

Ook wat huurwoningen betreft geloven de bedenkers van het plan in de heilzame werking van nieuwbouw. Vergroot het aanbod en de huren zullen dalen. Om de sector voor beleggers interessant te maken of te houden, moeten huisbazen wel vrij kunnen onderhandelen over de aanvangshuur.

Het kabinet werkt nu juist aan een restrictief systeem voor huurprijzen in de vrije sector. Ook trof het maatregelen om beleggers, die woningen opkopen voor de verhuur, de voet dwars te zetten. De economen pleiten nu juist tégen opkoopbescherming en zelfwoonplicht. Die kunnen de transformatie van kantoren in woningen en de splitsing van woningen namelijk in de weg staan.

Als de huurder meer keuze heeft, dan zullen de huren dalen, aldus het rapport. En kunnen huurders extra sparen voor de aankoop van een woning. Daar moeten ze dan wel méér eigen geld voor inleggen. Nu mag de hypotheek nog even hoog zijn als het aankoopbedrag van de woning. Maar dat percentage moet nog wel omlaag worden bijgesteld.

Het vrijgeven van de huren en de aanscherping van de leennormen moeten wel pas worden ingevoerd als de woningmarkt ‘in evenwicht’ is. En dat kan nog wel even duren.

Zo makkelijk wordt het dus niet voor starters.

Ze krijgen in dit plan wel een bijzonder cadeautje. Starters moeten de mogelijkheid krijgen om een deel van hun (toekomstig) pensioenvermogen te gebruiken voor de aankoop van een woning. Je hebt straks dan wel een lager pensioen, maar ook minder woonlasten. Bovendien heb je in de aanloop naar je pensioen veel meer geld te besteden. Dat is goed voor de economie.

Dit voorstel zal politiek gezien niet gemakkelijk liggen, dat voelen de plannenmakers ook wel aan. Het onttrekken van pensioengeld aan de oudedagsreserves staat ‘op gespannen voet’ met het solidariteitsbeginsel in het huidige pensioenstelsel, waarbij jongere deelnemers meebetalen voor de oudere.

Kan dit pakket wat betekenen op korte termijn?

Nee, dit is een ingrijpende systeemwijziging, die ook leunt op aanpassing van de vermogensbelasting en het pensioensysteem. Het vergemakkelijken van woningdelen zou wel snel resultaat kunnen opleveren. Nu worden uitkeringen en pensioenen verlaagd als mensen gaan samenwonen. Stop met deze straf, zeggen de bedenkers. Dan komen er meer huizen beschikbaar voor woningzoekenden.