Economen pleiten voor hogere erfbelasting en lagere belasting op arbeid

De meest gehate belasting van ons land, die op erfenissen, moet omhoog. Daarvoor pleiten Flip de Kam, Paul de Beer en andere economen in het donderdag te verschijnen boek Voor wie is de erfenis? Donald Trump mag de ‘sterftaks’ dan een ‘verpletterende, afschuwelijke, oneerlijke catastrofe’ vinden, in werkelijkheid is het ‘de meest efficiënte manier’ van belasting heffen, betogen de schrijvers.

Jelle van der Meer (links) en Paul de Beer. Twee van de auteurs van het boek Voor wie is de erfenis? Foto Simon Lenskens

De verhoging is nodig omdat nu maar 11 procent van de Nederlandse erfenissen in de schatkist terechtkomt – goed voor 1,5 miljard euro – terwijl de effectieve belastingdruk op inkomen uit arbeid 54 procent is. Belasting op arbeid is juist erg inefficiënt door onwenselijke bijeffecten, legt arbeidseconoom Paul de Beer uit. Mensen kunnen bijvoorbeeld minder gaan werken omdat het vooruitzicht van belasting betalen een baan onaantrekkelijker maakt.

‘Het – tussen aanhalingstekens – voordeel van erfbelasting is dat mensen dood zijn, en dat ze dus geen onwenselijk gedrag meer kunnen vertonen’, zegt De Beer. Door de belasting op erfenissen te verhogen, kan de belasting op arbeid omlaag. Over de vraag hoeveel de erfbelasting precies moet stijgen, doen de economen geen aanbeveling.

Rechtvaardig

Het meest gehoorde tegenargument – dat erfbelasting oneerlijk is omdat de overledene bij leven al belasting over zijn vermogen heeft betaald – is een misvatting, vinden De Beer & Co. ‘Het is niet de overledene, maar de ontvanger die de belasting betaalt – de kinderen bijvoorbeeld’, zegt medeauteur Jelle van der Meer. ‘In die zin is het een soort inkomstenbelasting: zoals er belasting wordt geheven over je inkomen, zo is een erfenis een andere manier waarop je geld binnenkrijgt.’

Een hogere erfbelasting is juist rechtvaardig, betogen de economen, omdat erfenissen de vermogensongelijkheid in Nederland in stand houden en omdat ze ‘onverdiend inkomen’ zijn – de erfgenamen hebben er doorgaans niets voor hoeven doen.

De Bond voor Belastingbetalers zegt in een reactie geen uitgesproken voorkeur te hebben over verhoging of verlaging van de erfbelasting.

De Leidse hoogleraar Koen Caminada, die vindt dat het met de Nederlandse vermogensongelijkheid wel meevalt, steunt het pleidooi voor hogere erfbelasting. Caminada, niet betrokken bij het boek, voert nog een extra argument aan voor erfbelasting: de hypotheekrenteaftrek. Drie op de tien erflaters laten een huis na, goed voor 40 procent van de waarde van erfenissen. ‘Dat huis van opa en oma, bijna altijd vrij van hypotheek, gaat dan naar de kinderen, terwijl het deels uit de schatkist is betaald via de hypotheekrenteaftrek. Dan is het niet zo raar dat daar via de erfbelasting een correctie op plaatsvindt.’