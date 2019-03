ECN/TNO: tienduizenden extra banen door Klimaatakkoord, ondanks verlies werk fossiele sectoren

Windmolenpark in het IJsselmeer. Onder meer de aanleg van nieuwe windmolens zal werk creëren. Beeld Raymond Rutting

In totaal komen er 42 duizend tot 78 duizend voltijdsbanen bij door maatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, aldus het onderzoek van ECN/TNO. Daarbij gaat het om werk als het isoleren en aardgasvrij maken van huizen, onderzoek en ontwikkeling van apparatuur als warmtepompen, de bouw van windmolens en zonneparken en het plaatsen van laadpalen voor elektrisch vervoer. Daartegenover staat een verlies van 6- tot 11 duizend banen in de olie- en kolensector, bij olieraffinaderijen, tankstations en kolencentrales.

De opdrachtgever van het onderzoek, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), vertegenwoordigt bedrijven die zich richten op hernieuwbare energie. NVDE vertegenwoordigt naar eigen zeggen ondernemingen met gezamenlijk meer dan 60 duizend werknemers en een omzet van 17 miljard euro. ECN/TNO noemt de onzekerheden over de werkgelegenheidseffecten van het Klimaatakkoord in het onderzoek ‘relatief groot’. Het onderzoek houdt een onzekerheidsmarge aan van ongeveer 30 procent. De uitkomst is onder meer afhankelijk van de vraag hoe arbeidsintensief bepaalde maatregelen zijn en of de klimaatacties worden uitgevoerd door Nederlandse of buitenlandse bedrijven.

CO 2 -belasting

De introductie van een CO 2 -belasting voor bedrijven is door de onderzoekers nog niet meegenomen in hun berekeningen. Vorige week besloot de regering bedrijven toch een heffing op te gaan leggen voor hun CO 2 -uitstoot. Eerder waarschuwde ondernemersvereniging VNO/NCW voor verlies aan werkgelegenheid als het kabinet de ondernemingen een extra financiële last oplegt.

De bedrijfsheffing past volgens de regering in een beleid om de energielasten voor burgers te verlagen en de industrie meer te laten betalen voor de klimaatplannen. Recente klimaatrapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) speelden een rol bij de introductie van een bedrijfsheffing. Die bureaus concludeerden dat de huidige maatregelen niet genoeg zijn om de klimaatdoelen te halen. Een heffing zou bedrijven aanmoedigen om minder CO 2 te gaan produceren.