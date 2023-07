Echtpaar in Brabant opgepakt voor beramen aanslag in naam van Afghaanse IS-afdeling Khorasan

Talibanstrijders houden de wacht bij het Indira Gandhi Kinderziekenhuis in Kabul. Beeld ANP / AFP

Het stel wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor het plegen van een aanslag. De man wordt daarnaast verdacht van lidmaatschap van Islamitische Staat. De Duitse politie pakte op hetzelfde moment in Noordrijn-Westfalen ook zeven verdachten op, van wie vijf Tadzjieken, een Turkmeen en een Kirgiziër.

Volgens de Duitse autoriteiten woonden alle verdachten eerder in Oekraïne. Na het uitbreken van de oorlog zijn zij in het voorjaar van 2022 naar respectievelijk Duitsland en Nederland gevlucht.

Het gezelschap zou elkaar al langer kennen en het radicaal-islamitische gedachtegoed aanhangen. Volgens justitie in Duitsland hebben de mannen – onder wie ook de in Eindhoven gearresteerde Tadzjiek – in juni 2022 de handen ineengeslagen om samen een terroristische organisatie te vormen die als doel had ‘spraakmakende aanslagen in Duitsland te plegen in de geest van IS’.

IS-Khorasan

De groep heeft volgens Justitie banden met IS-Khorasan, de afdeling van Islamitische Staat in Afghanistan. De historische regio Khorasan was ooit deel van het Perzische rijk en omvatte delen van het huidige Iran, Oezbekistan, Afghanistan, Turkmenistan en Tadzjikistan. Tegenwoordig heeft Khorasan voor sommige radicale islamieten een mythische status, omdat er in die kringen een Hadith (overlevering) rondgaat die stelt dat de profeet zou hebben gezegd dat ‘de zwarte vlaggen vanuit Khorasan zullen komen, en niets zal hen kunnen tegenhouden, tot ze in Jeruzalem worden geplant’.

Dit voorjaar waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al voor ‘een groeiende terroristische dreiging’ vanuit IS-Khorasan. De groep zou in februari plannen hebben gemaakt voor een aanslag op het Nederlandse consulaat in Istanbul, mogelijk als vergelding voor de koranverbranding door Pegida-voorman Edwin Wagensveld in januari.

IS-Khorasan pleegde de afgelopen jaren talloze bloedige aanslagen in Afghanistan. De top van het Amerikaanse leger waarschuwde dit voorjaar dat het werkgebied van de beweging op het punt stond zich uit te breiden naar het Westen.

Geen concrete plannen

Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland kwam de politie het echtpaar op het spoor na een ambtsbericht van de AIVD. Uit het opsporingsonderzoek is de verdenking naar voren gekomen dat de man lid is van IS en de opdracht heeft gekregen om een aanslag te beramen. De plannen daartoe waren volgens justitie nog niet concreet, maar ernstig genoeg om nu in te grijpen.

Justitie in Duitsland meldt dat de groepering bepaalde aanslagdoelen in Duitsland heeft besproken en is gaan verkennen, en dat er pogingen zijn gedaan om aan wapens te komen. Ook worden zes van de zeven mannen in Duitsland ervan verdacht geld te hebben ingezameld en overgemaakt naar IS.

Het gebeurt vaker dat Justitie in Nederland en Duitsland samen optrekken in een terrorismeonderzoek. Zo werd na tips van de Duitse politie in 2019 in het Zeeuwse Kapelle een Syrische statushouder opgepakt op verdenking van het leiden van een bataljon gelieerd aan Jabhat al-Nusra in zijn thuisland. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel.

In het onderzoek tegen ‘Balie-jihadist’ Aziz al H. en zijn broer Fatah werden ook getuigen in Duitsland opgespoord. In die zaak legde het gerechtshof afgelopen week een drastisch lagere celstraf op aan Aziz al H.: 6,5 jaar. Eerder was hij door de rechtbank nog veroordeeld tot bijna 16 jaar cel. Het gerechtshof achtte niet bewezen dat Aziz al H. in Syrië een leidinggevende rol heeft gespeeld bij Jabhat al Nusra, en kwam daarom tot een veel lagere straf.