Echtpaar blijkt niets te maken te hebben met dronechaos bij luchthaven Gatwick, politie zoekt verder

De 47-jarige man, een glazenzetter en oorlogsveteraan, en zijn zeven jaar oudere vrouw kregen de schrik van hun leven toen de politie vrijdagavond aanbelde om ze te arresteren. Van de man, woonachtig op anderhalve kilometer vanaf de landingsbaan, was bekend dat hij regelmatig drones en andere toestellen de lucht in stuurde. Dat was voor de politie genoeg om hem, samen met zijn vrouw, langer dat een etmaal te ondervragen. Kort na zijn arrestatie had de werkgever van de man tevergeefs contact opgenomen met de politie omdat hij een alibi kon verschaffen

Op zondagochtend moest de politie concluderen dat men inderdaad de verkeerde mensen had opgepakt, mensen die hun namen en foto’s konden terugzien in de zondagkranten. Dit was niet de fietser in een geel hesje die vrijdagavond op een landweg nabij het vliegtuig door een passerende autobestuurder met een drone was gesignaleerd. De politie van het graafschap Sussex, die al kritiek had gekregen door het onvermogen het vliegende gadget uit de lucht te plukken, staat onder grote druk om de persoon te pakken die 140 duizend passagiers heeft gedupeerd.

Gênant

Om herhaling te voorkomen helpt het leger komende weken bij het beveiligen van de op zeven na grootste luchthaven van Europa. Gebleken is dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Transport aanvankelijk terughoudend waren bij het inzetten van militairen, waardoor de dronecrisis langer heeft geduurd dan nodig was. Anders dan de politie mag het leger instrumenten gebruiken die signalen verstoren. Het is vooral gênant voor minister van Transport Chris Grayling, wiens positie reeds onder druk stond wegens de chaos omtrent de nieuwe dienstregeling op het Britse spoor.

The Times meldde dat Grayling, een brexiteer, plannen om vliegvelden te beveiligen tegen drones op de lange termijn had geschoven omdat zijn ambtenaren te druk waren met voorbereidingen voor Brexit. Volgens een woordvoerder van het departement is dit onjuist. De angst bestaat dat drones ook zullen worden gebruikt door terroristen. Volgens Grayling vormen drones ‘een geheel nieuwe bedreiging’. Het wekte ook bevreemding dat het kabinet niet een zogeheten Cobra-meeting had georganiseerd, een spoedberaad tussen verschillende ministers bij een ramp of een belangrijke gebeurtenis.

Beloning

De luchthaven, waar vrijwel alle vliegtuigen weer op tijd landen en vertrekken, heeft een beloning van 50 duizend pond uitgeloofd voor mensen met tips die leiden naar de dader. Het vermoeden blijft dat het gaat om radicale milieuactivisten, al bestaan daar geen concrete aanwijzingen voor. Terwijl er rondom de luchthaven geüniformeerde mannen rondlopen met antidronebazooka’s, gaat het zoeken naar aanwijzingen verder. Zondag werd er in de buurt van Gatwick een beschadigde drone gevonden. Deze wordt nu op sporen onderzocht.

De droneaanval was woensdagavond begonnen en heeft veel woede veroorzaakt. In een emotionele bui sprak oud-Top Gear presentator Jeremy Clarkson de wens uit dat niet alleen de drone, maar ook de dader wordt neergeschoten. Na klachten van gestrande passagiers heeft Easyjet advertenties voor drones uit de gangen van de luchthaven verwijderd. Alleen de omwonenden waren te spreken over de situatie. De Community Against Gatwick Noise Emissions noemde de rust een vroeg kerstgeschenk, maar benadrukte wel deze droneactie geheel af te wijzen.