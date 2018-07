Echtgenote van regisseur Roman Polanski weigert plek in Oscar-academie

De Franse actrice Emmanuelle Seigner heeft de uitnodiging voor de Oscar-academie, waarvan de leden jaarlijks mogen meestemmen over de belangrijkste filmprijzen, afgewezen. In een open brief noemt Seigner de organisatie ‘onuitstaanbaar hypocriet’ omdat deze eerder dit jaar haar echtgenoot, regisseur Roman Polanski, royeerde na aanklachten van seksueel misbruik.

Emmanuelle Seigner en haar echtgenoot Roman Polanski. Foto EPA

Seigner was een van de 928 acteurs en filmmakers die onlangs werden uitgenodigd toe te treden tot de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, om zo de diversiteit ervan te vergroten. In een open brief in de Franse krant Le Journal du Dimanche liet de 52-jarige actrice weten niet in te gaan op de uitnodiging.

‘Ik ben altijd feminist geweest. Maar hoe kan ik negeren dat een paar weken geleden de Academy mijn man, Roman Polanski, weggestuurd heeft in een poging de tijdgeest tevreden te stellen? Dezelfde Academy die hem in 2002 beloonde met een Oscar voor The Pianist! Vreemd geval van geheugenverlies!’, aldus Seigner. ‘Ze dachten zeker dat ik geen ruggengraat heb en dat ik een actrice ben die graag hogerop wil komen, en dat ik daardoor wel even wil vergeten dat ik al 29 jaar getrouwd ben met een van de beste regisseurs ter wereld’, vervolgde Seigner, die met haar echtgenoot samenwerkte voor de films Bitter Moon, Venus in Fur en The Ninth Gate.

Roman Polanski (84) wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik. De Frans-Poolse regisseur bekende in 1977 de 13-jarige Samantha Geimer in Los Angeles te hebben misbruikt, maar vluchtte naar het buitenland voor het tot een rechtszaak kon komen. Hij is altijd films blijven maken en won in de afgelopen decennia belangrijke filmprijzen.

Vorig jaar doken in de nasleep van de Harvey Weinstein-affaire en de #MeToo-beweging nieuwe beschuldigingen op. Zo claimde de Amerikaanse kunstenaar Marianne Barnard op 10-jarige leeftijd seksueel te zijn misbruikt door Polanski. Ook deed de Duitse actrice Renate Langer bij de Zwitserse politie aangifte omdat zij in 1972, op 15-jarige leeftijd, twee keer door Polanski zou zijn verkracht.

De beschuldigingen waren voor de Oscar-academie in mei aanleiding om Polanski te royeren. Een maatregel die de organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt slechts zelden heeft toegepast in haar ruim 90-jarige geschiedenis. Ook filmproducent Harvey Weinstein en komiek en tv-ster Bill Cosby werden uit de Academy gegooid na klachten over seksueel misbruik. In 2004 was acteur Carmine Caridi het eerste geroyeerde lid, nadat hij een film die op dat moment alleen voor leden was bestemd doorstuurde aan een bekende, die hem op internet zette.