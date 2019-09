Echtgenote en haar ‘minnaar’ zijn hoofdverdachten in moordzaak oud-topman Philips in Kenia

Het lichaam van de vermoorde Tob Cohen wordt afgevoerd. Beeld EPA

Kenia is de bestemming voor safari’s en Tob Cohen is gek op golfen. Een en een maakt twee: in 1991 begint hij Tobs Kenya Golf Safaris, de ‘eerste en enige werkelijk gespecialiseerde golftouroperator in Kenia’. Hij heeft er dan al vier jaar op zitten in Oost-Afrika, als regionaal directeur van Philips. Zoals veel expats verliest hij zijn hart aan Kenia. Hij zal er nooit meer weggaan.

Markten gaan in de jaren negentig open, vliegverkeer neem toe, Kenia’s toerisme bloeit. Op de golven van de globalisering surft Tob Cohen mee. Hij organiseert de KLM Kenya Open. Hij gaat op de foto met de president, de beschermheer van de Keniaanse golffederatie en wint in 2018 de prijs voor ‘Afrika’s beste golftouroperator’ bij de jaarlijkse World Golf Awards.

Het kan altijd beter, vindt Cohen. In juni 2015 pleit hij in een Keniaanse krant voor méér aandacht voor toerisme, voor golftoerisme ook. Via marketingcampagnes bijvoorbeeld, die moeten benadrukken ‘hoe veilig ons land is’.

Tob Cohen bij de uitreiking van de Golf Awards in Kenia.

De golfbaan is een van de laatste plekken waar Cohen is gezien voor zijn verdwijning in juli. Op vrijdag 13 september treffen rechercheurs hem na een ontboezeming van een verdachte aan bij zijn villa in Nairobi’s buitenwijk Kitsuru. Cohen, 69 jaar, ligt levenloos in een ondergrondse tank voor afvalwater. Zijn handen zijn gekneveld, om zijn nek zit een touw. Op het deksel van de watertank is cement gestort, op het cement zijn takken gelegd. ‘Het was niet de bedoeling dat Tob Cohens lichaam ooit nog werd gevonden’, constateert de Keniaanse krant Daily Nation. ‘Meneer Cohens moordenaars dachten dat ze hun sporen hadden uitgewist.’

Wie zijn zij, die moordenaars? Tob Cohens zus Gabrielle slaat in juli alarm wanneer zij hem niet weet te bereiken vanuit Nederland. Broer en zus hebben frequent contact, Tob Cohen maakt zich namelijk zorgen. Hij ligt in scheiding met zijn Keniaanse vrouw. Er is sprake van een aanklacht tegen haar wegens lichamelijk geweld. Zij werkt zelf aan een aanklacht tegen Cohen met als achterliggende bedoeling zijn reputatie te besmeuren, hem uit Kenia te laten deporteren en greep te krijgen op zijn bezittingen, noteert Cohens advocaat een paar dagen voor de verdwijning in een brandbrief aan Kenia’s politiebaas en de baas van het lokale OM, aldus de Daily Nation, die later uit de brief citeert.

Sarah Wairimu Kamotho, de weduwe van Tob Cohen. Beeld EPA

Cohen trouwt in 2007 al met de Keniaanse Sarah. Ze was zijn assistente en heeft dan reeds een dochter. Op een foto die Keniaanse media de laatste tijd veel gebruiken, staat Cohen in een donkergrijs pak naast Sarah, zij in een roze gewaad. Hij heeft zijn linkerarm om haar schouder en lacht. Keniaanse media berichten de laatste tijd ook over de uiteindelijke huwelijksperikelen. Het duo zou onder meer ruzie hebben gehad over het hotel dat Sarah liet bouwen in haar geboortestreek bij de Aberdare-bergen.

Sarah – ze is nu begin 50 – legt in juli uit waar haar onvindbare man waarschijnlijk is. Hij zei dat hij naar Thailand ging, voor een behandeling tegen depressie. De Nederlandse ambassade in Nairobi zit inmiddels op de zaak. De Keniaanse douane kan geen uitreisgegevens vinden van Cohen – dat is gek. Op 22 juli geeft Sarah haar man op als vermist, terwijl ze net had verteld dat hij naar Thailand was gegaan. Ook dat is gek.

Keniaanse autoriteiten ruiken onraad en lanceren een onderzoek naar wat de Daily Nation later zal omschrijven als ‘een web van leugens, verzonnen verhalen, halve waarheden, en voorwendselen’. De mysterieuze verdwijning van Cohen krijgt veel aandacht in Kenia. Kranten noemen hem Dutch tycoon. Op sociale media plaatsen Kenianen anekdotes over vrouwelijke ‘gouddelvers’ die azen op wazungu (blanken). Kenia’s naargeestige, etnische verdeelheid komt zelfs naar voren: sociale-mediagebruikers wijzen erop dat Cohens vrouw een Kikuyu is, de grootste en machtigste bevolkingsgroep – Kikuyu’s, die draaien je toch altijd een loer.

Rechercheurs hebben lange tijd moeite de eindjes met elkaar te verbinden. Cohen is niet in Thailand, maar waar dan wel? Personeel op het erf van Cohen en Sarah spreekt vervolgens van een vertrek van Cohen naar een golfclub in Nairobi op zaterdagmiddag 20 juli, de laatste keer dat zij hem gezien zouden hebben. Maar forensische analyse van de telefoondata van de personeelsleden suggereert dat zij op het beweerde tijdstip niet op het erf waren. Dan zeggen ze tegen de politie dat hun verhaal ‘gecoacht’ was. Sarah komt steeds meer in het vizier en in augustus wordt ze opgepakt.

Analyse van telefoondata draagt ook bij aan verdenkingen tegen ene Peter. Deze vijftiger begon volgens de krant The Standard ooit als bestuurder van matatus (taxibusjes), liet zich inhuren als politiek campagnevoerder en trouwde met een parlementslid, al beticht zij hem inmiddels van huiselijk geweld – wat hij ontkent. Peter zou tegenwoordig de minnaar zijn van Sarah. In december 2018 is hij trouwens ceremoniemeester bij het door Sarah en Cohen bijgewoonde huwelijk van Sarahs dochter.

Peter bezoekt op 19 juli van dit jaar de villa van Sarah en Cohen. Sarah en Peter bespreken er ‘zaken’. Peter vertrekt naar eigen zeggen rond middernacht, maar naderhand blijkt zijn telefoon die hele nacht actief te zijn gebleven in het huis van Sarah en Cohen.

De politie werkt volgens de Daily Nation aan een aanklacht tegen Peter wanneer hij op vrijdag 13 september zwicht, en opbiecht waar Cohen is. Peter beweert dat hij alleen maar hielp het lichaam te laten verdwijnen in ruil voor geld. De werkelijke boosdoener, stelt hij, is Sarah. Haar wacht een aanklacht wegens moord.