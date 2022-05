Echt open voor nieuwe ideeën lijken Rutte en Kaag niet te staan, op hun tour langs de oppositie

Sigrid Kaag, minister van Financiën, premier Mark Rutte, Attje Kuiken (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) voorafgaand aan een gesprek met de fracties van Pvda en Groenlinks, over de Voorjaarsnota. Beeld Jiri Buller

Het geloof in een nieuwe bestuurscultuur, voor zover überhaupt aanwezig, is diep weggezakt bij de oppositieleiders die woensdag minister Kaag en premier Rutte in hun fractiekamers ontvangen. De coalitie heeft bepaald geen haast om een begrotingsdeal met hen te sluiten, is de gedeelde indruk.

‘Het is natuurlijk wel een beetje een gezelligheidsbezoek’, zegt Liane den Haan (ex-50PLUS). Thierry Baudet (FvD) heeft het over een ‘showtour’. Collega Joost Eerdmans van JA21 voelt zich onderdeel van een ‘raar schimmenspel’. En Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan heeft na afloop de indruk dat Kaag en Rutte een ‘soort beleefdheidsbezoekje’ bij hem kwamen afleggen.

Het cynisme – en in sommige gevallen: pragmatisme – druipt van de muren in de acht of negen fractiekamers die de partijleiders van VVD en D66 woensdag frequenteren. Dit terwijl de gespreksronde van Rutte en Kaag langs álle oppositiepartijen, inclusief de eenmansfracties, op voorhand toch werd uitgelegd als een tastbare uiting van de nieuwe bestuurscultuur. ‘We nemen iedereen serieus en staan open voor alle ideeën’, was de onuitgesproken boodschap van de coalitie aan de oppositie toen de gesprekken werden aangekondigd.

Goede onderhandelingspositie

Een aantal oppositieleiders verkeert in de waan dat de coalitie onder grote druk zaken met hen moet doen. Het kabinet moet een politieke deal met minstens één oppositiepartij sluiten om de nieuwe begrotingsplannen door de Eerste Kamer te loodsen. Minister van Financiën Kaag presenteert uiterlijk op 1 juni de Voorjaarsnota. Voor die datum moet ze een akkoord bereiken over de dekking van een begrotingstekort van minstens 15 miljard euro. De oppositieleiders hebben dus een goede onderhandelingspositie, denken ze.

Dat blijkt een misvatting. Tijdens de gesprekken maken Rutte en Kaag duidelijk dat de Voorjaarsnota al zo goed als rond is. Kaag stuurt die waarschijnlijk eind volgende week al naar de Kamer. Voor het grootste deel van het miljardentekort in de rijksbegroting, waaronder de reparatiekosten van de Box 3-belasting (spaartaks), hoeft het kabinet pas in september of zelfs nog later financiële dekking te regelen. De verhoging van het defensiebudget heeft het kabinet al opgevangen zónder bij de oppositie aan te kloppen. De bulk van de financiële tegenvallers in de begroting kunnen ze ook later nog wel compenseren, zeggen Rutte en Kaag.

De twee coalitieverkenners horen de oppositieleiders uit, maar houden zelf alle kaarten tegen de borst. Een pissige Jesse Klaver (GroenLinks) voelt zich na het gesprek (dat hij samen met PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken voert) in het ootje genomen. ‘De coalitie heeft onderling al weken, zo niet maanden, onderhandeld. Ze hebben met elkaar een akkoord op hoofdlijnen bereikt. En dan komen ze hier en weigeren met ons te delen wat ze met elkaar hebben afgesproken. Ze komen alleen wat informatie ophalen. Ja sorry, dat heeft helemaal niks te maken met een nieuwe manier van politiek bedrijven. Dat is gewoon old school coalitiepolitiek.’

Baudet zegt dat hij louter uit beleefdheid op de uitnodiging is ingegaan. In een nieuwe bestuurscultuur heeft hij nooit geloofd. ‘Ik zie dit als een show, als window dressing om te doen alsof ze echt aan álle kanten steun hebben gezocht.’ De FvD-leider voorspelt dat de coalitie uiteindelijk gewoon weer een achterkamertjesdeal sluit, waarschijnlijk met GroenLinks en PvdA. ‘Ze hebben volgens mij al in hun hoofd wat ze willen en komen natuurlijk niet bij ons om in alle openheid hun klimaatagenda te herzien.’

Tot hun ontzetting bespeuren Klaver, Kuiken en SP-leider Lilian Marijnissen ‘geen enkel gevoel van urgentie’ bij Rutte en Kaag. Kuiken: ‘Het zijn de premier en de minister van Financiën die langskomen, dus ik dacht: zij moeten toch aanvoelen hoe groot de problemen in het land zijn. Maar niets van dat alles. Ze hingen letterlijk een beetje achterover om te horen wat wij wilden. Dat hebben wij verteld, maar daar kwam niet echt een reactie op. Ze zeiden bij alles wat wij aandroegen: dat is moeilijk, dat is ingewikkeld of: dat weten we nog niet.’

Eerste verkenning

Marijnissen: ‘Ik schrok toen ze zeiden dat de aanpak van vermogensongelijkheid nog wel even gaat duren. Terwijl de Tweede Kamer een SP-motie heeft aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht nog vóór de zomer met voorstellen te komen. Maar Rutte en Kaag geven nu aan: dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Ook het repareren van de koopkracht gaat langer duren, begrijp ik. Nog dit jaar het minimumloon verhogen kan kennelijk ook al niet.’

Denk-leider Azarkan vindt dit tamelijk naïeve reacties. ‘Natuurlijk beginnen de echte onderhandelingen pas na de Voorjaarsnota. Het is namelijk heel beperkt wat je dit jaar nog kunt veranderen aan de belastingen en dergelijke. Dit is echt een eerste verkenning. Ik had helemaal niet verwacht dat we nu al zouden onderhandelen. Ik zou tegen de anderen willen zeggen: geef het een kans. Ik vind het te prijzen dat ze in een vroeg stadium al ideeën gaan ophalen voor de begroting van volgend jaar.’

Nergens worden Rutte en Kaag concreet over de plannen die de coalitie al heeft gemaakt. De coalitiepartijen hebben hun twee voelsprieten opgedragen de oppositie daarover in het ongewisse te laten. Kaag en Rutte maakten tijdens de gesprekken evenmin duidelijk wat ze met de opgehaalde informatie zullen doen, en wat hun volgende stap zal zijn. Komen ze straks terug voor een tweede gespreksronde? Niemand die het weet. Azarkan: ‘Hoe het proces nu verder gaat.... daar kwam niet een heel helder antwoord op.’ Kaag zegt desgevraagd dat ze de gespreksresultaten volgende week in de coalitie zal bespreken. Wat daarna de vervolgstap zal zijn, kan of wil ze niet vertellen.