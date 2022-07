ECB kiest voor inflatiebestrijding en verhoogt rente naar 0 procent

President Christine Lagarde van de ECB Beeld Reuters

Het is voor het eerst sinds juli 2011 dat de rente in de eurozone omhoog gaat. De depositorente, het tarief waarvoor commerciële banken voor korte tijd geld bij de ECB kunnen stallen, gaat van -0,5 procent naar 0 procent. De stap past binnen de strijd van de centrale bank tegen de hoge inflatie, die in juni in de eurozone op 8,6 procent lag.

Door de economie geleidelijk af te koelen, willen de monetaire beleidsmakers dat de druk op de steeds hogere prijzen afneemt. Wel trapt de ECB met dit nieuwe tarief zeker niet hard op de rem. Het rentepeil waarbij de monetaire beleidsmakers de economie echt afremmen wordt geschat tussen de 1 en 2 procent.

Verrassing

Hoewel de stijging van de rente geen verrassing is, is de omvang ervan dat wel. Financiële markten waren immers tot op het bot verdeeld over de vraag of dat met 25 op 50 basispunten (honderdste procentpunten) zou gebeuren. Dat laatste zou een grotere veer op de hoed zijn van de ECB als inflatiebestrijder, terwijl bij die eerste vooral de stabiliteit van de eurozone-economie centraal staat.

De Tilburgse hoogleraar banking and finance Harald Benink is verrast door de grote renteverhoging. Hij dacht dat de huidige crisis in Italië zou aanzetten tot een kleinere stap, vanwege zorgen over de stabiliteit van de euro. De Italiaanse premier Mario Draghi stapte donderdag op, waarmee een eind komt aan zijn regering van nationale eenheid. Op 2 oktober zouden er nieuwe verkiezingen gepland zijn.

Hogere beleidsrentes vertalen zich ook in hogere rentes op langlopend schuldpapier, en die zijn in Italië door de politieke onzekerheid de afgelopen dagen al flink gestegen. Het renteverschil tussen Italiaanse en Duitse tienjaarsobligaties, de zogeheten spread, is toegenomen tot 240 basispunten.

Opkoopprogramma

Het is bij de toelichting op het rentebesluit om 14.45 uur daarom uitkijken naar wat Christine Lagarde te vertellen heeft over het nieuwe instrument dat de ECB vorige maand heeft aangekondigd, en dat nu is goekgekeurd. Het gaat om een speciaal opkoopprogramma om renteverschillen tegen te gaan die onvoldoende kunnen worden verklaard door de economische omstandigheden en die het monetaire beleid in de hele eurozone belemmeren. Het is daarbij overigens onduidelijk hoe groot de renteverschillen precies moeten zijn om als ‘onredelijk’ te kwalificeren.

Analisten zijn vooral nieuwsgierig naar de voorwaarden waaraan een land moet voldoen om op hulp te kunnen rekenen. De ECB zit hierbij in een uitzonderlijk moeilijke situatie, zegt Benink. ‘Geen voorwaarden verbinden aan dat nieuwe programma is politiek niet haalbaar, maar als je dat wel doet, heb je straks misschien geen geloofwaardige gesprekspartner in Italië.’

Hij doelt daarbij niet alleen op de overgangsperiode tot de verkiezingen. ‘Daarna kan het nog erger worden. Het rechts-populistische blok noteert in de peilingen al op meer dan 40 procent. Het is niet ondenkbaar meer dat Giorgia Meloni van Fratelli d’Italia straks premier wordt. Dan gaat het pas echt stormen op de markt voor Italiaans staatspapier.’

Meer fragmentatie eurozone

Dat meent ook Annalisa Piazza, obligatiespecialist bij vermogensbeheerder MFS, die verwacht dat de spreads tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties de komende weken verder oplopen. ‘Het vertrek van Mario Draghi is de slechtst mogelijke uitkomst van de crisis in Italië en zal leiden tot meer fragmentatie in de eurozone. Het anti-fragmentatie-instrument van de ECB is niet bedoeld om politieke risico’s te beteugelen.’