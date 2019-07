Ebola vastgesteld in Congolese stad Goma, autoriteiten roepen op tot kalmte

Het slachtoffer is een man die zondag per bus vanuit de stad Butembo reisde, een van de belangrijkste brandhaarden van de ziekte in de provincie Noord-Kivu. In de bus zaten naast de chauffeur nog achttien andere passagiers. De man was vrijdag aan zijn reis begonnen, nadat de ‘eerste symptomen zich op 9 juli openbaarden’, aldus het ministerie in een mededeling. De resultaten van laboratoriumtesten bevestigen dat het gaat om Ebola.

Het slachtoffer is een pastoor, die voor een korte tijd in Butembo verbleef. De stad ligt op zo’n 200 à 300 kilometer ten noorden van Goma. Hij zou in een kerk hebben gepredikt, waar hij de handen van aanwezigen - ook zieken - heeft aanraakt. ,,Vanwege de snelheid waarmee de patiënt is geïdentificeerd en de identificatie van alle overige buspassagiers uit Butembo, blijft het verspreidingsrisico in de rest van de stad Goma beperkt’’, aldus het ministerie.

Zwaarste uitbraak in Congo

Het is al de tiende keer sinds 1976 dat een ebola-epidemie uitbreekt in het Afrikaanse land, maar deze epidemie is de zwaarste ooit in Congo. Wereldwijd is het de op een na ernstigste uitbraak, na die in de West-Afrikaanse landen Liberia, Guinée en Sierra Leone in 2014-2015. Daar vielen toen meer dan 11.000 doden.

Artsen zonder Grenzen liet eerder al weten te vrezen dat de dodelijke ziekte zou overslaan naar de grote stad Goma. ‘Het zou een dramatisch scenario zijn’, zegt Ronald Kremer, gezondheidsadviseur van de organisatie en al vijf jaar werkzaam in het land in mei.

Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid van zaterdag blijkt dat er bij deze epidemie al 1.655 mensen omkwamen (1.561 bevestigde gevallen en 94 waarschijnlijke gevallen) en 694 mensen genezen zijn.