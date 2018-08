Ebola terug in Congo, paniek is groot

In de Democratische Republiek Congo is opnieuw Ebola uitgebroken. De vorige uitbraak werd op 25 juli nog officieel ten einde verklaard, nadat 42 dagen geen nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Maar afgelopen week is het virus toch weer opgedoken in het immense Centraal Afrikaanse land.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), die het nieuws donderdag bekend maakte, heeft het zeer besmettelijke virus zich nu verspreid in het oosten van het land, over een gebied van enkele tientallen kilometers. De organisatie rept over een hoog verspreidingsrisico, omdat grenzen met omliggende landen relatief dichtbij liggen.

Paniek is groot

Bij zeker vier mensen in en rond het stadje Mangina (60 duizend inwoners) werd Ebola geconstateerd. Twintig mensen in datzelfde gebied stierven in de tweede helft van juli aan mysterieuze koortsaanvallen. De paniek aldaar zou groot zijn, schrijft persbureau Reuters. Ongeveer de helft van de besmette patiënten overlijdt binnen zeer korte tijd aan het virus.

Het stadje waar de besmettingen zijn geconstateerd ligt op zo’n 100 kilometer van de grens met Oeganda. Dat land heeft inmiddels een grenscontrole ingesteld om verspreiding van het virus te voorkomen.

In Mangina zouden overheden zich inmiddels inspannen om iedereen te waarschuwen hygiëne te betrachten. Ook op de radio zijn instructies te horen over hoe besmetting te voorkomen is.

Besmetting door aanraking

Het virus is overdraagbaar door lichamelijk contact en kan zich gemakkelijk verspreiden over lange afstanden door vleermuizen. Ook de consumptie van bushmeat, vlees van wilde dieren zoals apen, zorgt voor menselijke besmetting. Onder de symptomen zijn hoge koorts, braken en diarree.

Dit is de tiende uitbraak van Ebola in Congo sinds 1976. Nergens anders kwam het virus zo vaak voor. Tussen 2013 en 2016 kwamen in een epidemie in West-Afrika nog 11.300 mensen om het leven als gevolg van Ebola. Mede door een trage reactie van hulpverlening kon het virus zich makkelijk verspreiden.