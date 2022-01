Ebbinge: ‘Nu pas zeggen protestactie niet te willen toestaan is een beetje een gênante vertoning’

Diederik Ebbinge Beeld Valentina Vos / de Volkskrant

Heeft u nog wel zin in vandaag?

‘Heel veel. Ik sta stijf van de adrenaline.’

Sinds uw initiatief om theatervoorstellingen te organiseren terwijl klanten hun haar laten knippen, omdat kapsalons wel open mogen, zijn er in het hele land instellingen aangehaakt met ludieke acties. Had u verwacht dat het zo zou aanslaan?

‘Totaal niet. Daardoor voel ik me ook zo springlevend nu. Dat artiesten zich zo massaal hebben aangemeld en dat alles zowat binnen een halfuur was volgeboekt: dat is geweldig om te ervaren. En dat na twee jaar depressie waar we als sector in hebben gezeten. In die zin is deze actie al geslaagd.’

Toch maakten de burgemeesters gisteren duidelijk: wij keuren het niet goed en gaan handhaven. Burgemeesters Halsema van Amsterdam belde u zelfs op om dat te melden. Heeft dat iets aan de positieve energie veranderd?

‘Dat was een bummer van heb ik jou daar, ik zag dat niet aankomen. Maar ik heb geen zin om het daardoor te laten verpesten. Mijn primaire reactie was verontwaardiging (‘Dit is de nerd op de bek timmeren,’ zei Ebbinge bij talkshow M, red.).

‘Maar toen ik gisteravond thuis zat, bedacht ik me dat we onze pijlen helemaal niet moeten richten op burgemeesters, politie en andere handhavers. De werkelijke figuren waar het om gaat, de beleidsmakers in Den Haag, blijven daardoor buiten schot. Ik denk eerlijk gezegd dat er bij veel burgemeesters, ook bij mevrouw Halsema, een behoorlijke tegenzin zit dat ze dit moeten doen. Zij zitten ook maar opgezadeld met dit zwalkende beleid.’

Hebben jullie van tevoren contact gezocht met de burgemeesters over jullie plan?

‘Nee, we zijn dat gewoon gaan organiseren. We dachten ook werkelijk dat het kon, omdat we ons zo aan de regels houden – die van de kapsalons. Nou beseffen we heus wel dat we niet bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als kapsalon. Maar we dachten wel: de autoriteiten laten het daar vast niet op klappen.

‘We houden ons verder ook dubbel en dwars aan de coronaregels, we voorkomen dat er besmettingsgevaar is. Het is niet zo dat we gezellig achter de schermen een biertje gaan zitten drinken, alle artiesten hebben hun tijdslot, daarna gaan ze direct weer naar huis. We zijn ons terdege bewust van de tijd waarin we zitten.’

Als burgemeesters telkens toestaan dat sectoren de deuren openen, dan wordt handhaven natuurlijk steeds lastiger.

‘Dan krijg je een onbestuurbaar land. De burgemeesters zitten in wel dertig catch 22’s, daar kun je best wat begrip voor opbrengen. Ik heb de afgelopen weken veel sympathie en medelijden met politie, boa’s en andere handhavers gehad. Vandaar dat ik bedacht: we moeten ons niet op hen richten, maar op de bestuurders.’

Sommige instellingen die zouden meedoen, hebben besloten toch af te zien van de actie door de uitspraken van de burgemeesters. Vindt u dat jammer?

‘Er kunnen natuurlijk sancties worden uitgedeeld, zoals boetes. Die instellingen kunnen zich weinig meer permitteren, vaak zitten ze al tegen een faillissement aan, dus ik begrijp hun angst. Al vraag ik me af hoe heet de soep gegeten zal worden. De burgemeesters waren ook een beetje laat met hun mededeling dat ze zouden gaan handhaven, als ik eerlijk ben. Ik zat vrijdagavond al in het NOS Journaal, toen hadden ze meteen kunnen zeggen: pas op. Ze hebben deze actie groot zien worden. Om dan aan de vooravond ineens te zeggen dat ze het niet willen toestaan, is een beetje een gênante vertoning.’

Uit vrees dat de omikrongolf uit de hand loopt en tot grote problemen in de ziekenhuizen kan leiden, heeft men besloten niet alle sectoren in één keer te openen. Wat vindt u daar zo onbegrijpelijk aan?

‘Het is duidelijk dat er maatregelen nodig zijn en dat we moeten oppassen. Maar de regels en de prioriteiten moeten wel te volgen zijn. We zijn natuurlijk open geweest, min of meer, met beperkt publiek. In de theaters en zalen is dat heel goed gegaan, er zijn geen uitbraken bekend, het is zo makkelijk bij te houden wie er komen via de reserveringen. Ze zijn een schoolvoorbeeld van waar het goed is gegaan. En die worden dan elke keer weer gestraft. Dat is frustrerend en niet uit te leggen.

‘Wat daarbij belangrijk is: deze sector kan niet op stel en sprong open. Als ze 25 januari beslissen dat de culturele sector de dag erna open kan, dan staan er niet de volgende dag producties klaar. Dat kost tijd, het publiek moet wennen. Perspectief en een soort visie zijn dan noodzakelijk. Mijn conclusie is: die visie ontbreekt in Den Haag.’