Earth and Fire-toetsenist Gerard Koerts overleden (1947-2019)

De ‘export’ van Nederlandse pophits verloopt in de tweede helft van de jaren zeventig moeizaam, maar dan is er plotseling het verleidelijke Weekend van Earth and Fire. Het heeft álles wat een pophit in 1979 hebben moet: synthesizers, vleugje disco, Chic-meets-reggae slaggitaar. Weekend wordt nummer-1 in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken en Portugal. De man die het nummer schreef, overleed woensdag: toetsenist Gerard Koerts (71).

Op bandfoto’s wordt zangeres Jerney Kaagman vaak geflankeerd door de tweelingbroers Koerts: Chris (gitaar) en Gerard (toetsen), vikingachtige verschijningen uit Voorschoten met blonde haren en baarden.

Zij richten als tieners het coverbandje op dat in 1967 Opus Gainfull gaat heten. Een jaar later draagt het de naam Earth and Fire. Als in 1969 zangeres Jerney Kaagman toetreedt, gaat het hard. George Kooymans van Golden Earring neemt de groep op sleeptouw en schenkt ze een liedje dat de doorbraaksingle wordt: Seasons (nummer-2 in januari 1970).

Daarna kunnen ze het zelf. De broers Koerts en bassist Hans Ziech schrijven de songs, Kaagman schalt ze de top-40 binnen. Ziech en de Koerts-broers zijn de architecten van het symfonische popgeluid waarmee Earth and Fire een van de succesvolste Nederlands bands van de jaren zeventig wordt.

Aanvankelijk is Chris Koerts de voornaamste ‘hitschrijver’, maar Gerard is coauteur van bijvoorbeeld Wild and Exciting (nummer-5 in 1970), Storm and Thunder (nummer-6 in 1971) en de eerste nummer-1-hit Memories (1972). Zijn toetsenpartijen kleuren het bandgeluid.

In de tweede helft van het decennium, als de stroom Nederlandse wereldhits lijkt opgedroogd, legt alleen Earth and Fire met een nieuwe sound en de kraker Weekend overtuigende troefkaarten op tafel. Anders dan Shocking Blue, Focus en Golden Earring breken ze in de Engelstalige landen overigens nooit door.

In 1979 stapt Chris Koerts uit de band. Gerard schrijft nog een paar bescheiden top 40-hits voor de groep, waarvan Twenty Four Hours (1982) de grootste is, maar in 1983 is het gedaan.

Chris en Gerard Koerts openen samen een muziekstudio, keren in 1988 samen terug met Earth and Fire Orchestra, leveren samen liedjes voor Kinderen voor Kinderen en spelen in Frankrijk samen in een hobbyband, The French Connection. Met recht onafscheidelijk. Op de platen van Earth and Fire zullen ze dat altijd blijven.