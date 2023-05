E. Jean Carroll wint zaak: Trump is schuldig aan seksueel misbruik en smaad

Schrijver E. Jean Carroll bij de rechtbank in New York na de uitspraak. Beeld AP

Met een grote glimlach op haar gezicht liep Carroll dinsdag de rechtbank uit. Haar verhaal kwam in 2019 aan het licht. In een autobiografische boek beschreef de journalist en oud-columnist van tijdschrift Elle hoe ze Donald Trump in 1995 in een warenhuis in New York was tegengekomen. Trump zou haar pashokje zijn ingestapt en haar hebben verkracht. De negenkoppige jury kon niet genoeg bewijs vinden voor verkrachting, wel voor seksueel misbruik.

Trump moet Carroll meer dan 2 miljoen dollar betalen voor het haar aangedane seksuele geweld en zo’n 3 miljoen voor smaad. Sinds het voorval zou Carroll nooit meer seks hebben gehad, getuigde ze tijdens de zaak in de rechtbank, zo erg had het voorval haar beschadigd.

‘IK HEB GEEN IDEE WIE DEZE VROUW IS’, reageerde de oud-president op Truth Social, zijn eigen sociale mediakanaal. De uitspraak was ‘SCHANDALIG, verklaarde hij. ‘EEN VOORTZETTING VAN DE GROOTSTE HEKSENJACHT OOIT.’ Eerder noemde Trump de aantijgingen ‘het meest belachelijke walgelijke verhaal’. Hij heeft al laten weten in hoger beroep te zullen gaan.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

Carroll klaagde Trump niet eerder aan, maar deelde het verhaal wel met enkele vrienden die haar adviseerden om niet naar de politie te stappen omdat hij haar zou ‘bedelven met advocaten’. Hoewel de zaak was verjaard, kon die onder de rechter komen vanwege de Adult Survivors Act, een wet die de staat New York vorig jaar aannam om slachtoffers de kans geven om een civiele zaak aan te spannen voor oude vergrijpen. ‘Hij loog en vernietigde mijn reputatie’, zei Carroll in de rechtszaal. ‘Ik ben hier omdat ik mijn leven terug wil krijgen.’ Tijdens de rechtszaak getuigden naast Carroll meerdere andere vrouwen die zeggen door Trump te zijn aangerand.

‘Niet zijn type’

Trump was op dinsdag niet aanwezig in de rechtszaal. Tijdens zijn ondervraging, die was opgenomen in een video, beweerde hij dat de schrijver ‘niet zijn type’ was. Maar toen Carrolls advocaat hem een zwart-witfoto toonde, zei hij: ‘Dat is Marla, ja. Dat is mijn vrouw.’ Hij verwarde de vrouw die hem van verkrachting betichtte met zijn ex-vrouw Marla Maples. Zijn eigen bewering niet op de schrijver te vallen haalde hij daarmee in een klap onderuit.

RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), de grootste nonprofit organisatie in de VS die tegen seksueel geweld strijdt, zei in een reactie blij te zijn met de uitspraak. ‘Wij bedanken E. Jean Carroll, die vrouwelijke slachtoffers zal inspireren om naar voren te komen, hun verhaal te vertellen en daders te confronteren’, aldus Scott Berkowitz, voorzitter en oprichter van RAINN. ‘Deze zaak laat zien dat alle overtreders kunnen worden aangepakt en verantwoordelijk worden gehouden, hoe machtig ze ook zijn.’

De afgelopen vijftig jaar is Trump door meer dan twintig vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Dit is de eerste keer dat hij hiervoor wordt veroordeeld. Omdat het om een civiele zaak ging, was een gevangenisstraf uitgesloten. Er lopen ondertussen nog andere rechtszaken tegen Trump. Hij wordt vervolgd voor het met campagnegeld afbetalen van een minnares. Bovendien is niet uitgesloten dat meer strafzaken voortkomen uit andere onderzoeken naar hem, waaronder in Georgia in verband met de verkiezingsuitslag van 2020, die nog altijd door Trump wordt betwist.