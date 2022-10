‘E-fuels zijn paard achter de wagen’

Beeld Getty Images

Synthetische brandstoffen zijn vrijwel gelijk aan benzine of diesel, behalve dat e worden geproduceerd uit CO2, water en groene elektriciteit. Doordat er de fossiele component als olie ontbreekt, zijn deze brandstoffen klimaatvriendelijk. Een deel van de auto-industrie propageert de inzet van e-fuels, naast het gebruik van accutechnologie, voor de aandrijving van voertuigen.

T&E ziet weinig in deze route. In 2035, het moment waarop Europa een ban op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s wil invoeren, kan slechts 2 procent van de personenwagens rijden op e-fuels, stelt T&E. Slechts 5 van 287 miljoen auto’s die tegen die tijd rondrijden in Europa, kunnen volledig overstappen op e-fuels.

De productie van de brandstof is bovendien inefficiënt, waardoor schaarse duurzame energie verloren gaat die nodig is voor andere delen van de economie te vergroenen, aldus T&E, dat vooral heil ziet in accu-auto’s. Autofabrikanten als BMW, Volkswagen en Toyota zien juist ook een rol voor e-fuels.

Eric van den Heuvel van Studio Gear Up, een adviesbureau voor klimaatvriendelijke brandstoffen, is het met de autofabrikanten eens. ‘Ja, er moet volop worden ingezet op de accu-auto’, zegt hij. ‘Maar zelfs als dat gebeurt, zullen er in 2035 nog vele miljoenen auto’s rondrijden met een verbrandingsmotor. Die zijn niet als bij toverslag verdwenen. Daar moet je iets mee, anders haal je de klimaatdoelen niet.’

Dat schaarse groene elektriciteit beter gebruikt kan worden om andere delen van de economie te vergroenen, is niet per se waar, stelt hij. De transportsector is de enige die de klimaatdoelen niet lijkt te gaan halen. ‘Misschien moet je groene elektriciteit juist inzetten om deze sector te verduurzamen. Zoveel mogelijk met batterij-auto’s, maar dus ook om de bestaande vloot met verbrandingsmotoren groener te maken.’