E-auto brengt gezworen vijanden bijeen: autokoepel en milieuclub willen meer laadpalen van Brussel

Fastned snellaadstation De Watering. Drie organisaties dringen er bij de Europese Commissie op aan dat er in 2024 een miljoen openbare laadpunten zijn. Beeld ANP Pers Support

Donderdag doen de Europese autokoepel Acea en de eveneens Europese milieuclub Transport & Environment per brief een gezamenlijke oproep aan de Europese Commissie om toch vooral werk te maken van de Europese laadinfrastructuur.

Tot voor kort stonden beide partijen elkaar geregeld naar het leven. T&E laakte Acea’s voorliefde voor dieselauto’s (de autokoepel stelde lange tijd dat diesel de enige juiste weg naar Parijs was, doelend op de veronderstelde lagere CO 2 -uitstoot van dieselauto’s en het klimaatakkoord dat de naam van deze stad draagt). Acea vond op haar beurt dat milieuorganisaties onmogelijke CO 2 -eisen stelden aan autofabrikanten.

Maar die strijdbijl lijkt – althans op dit onderwerp – begraven. Sinds Acea wordt geleid door BMW-topman Oliver Zipse, lijkt de club een andere toon aan te slaan over e-auto’s en verschijnen af en toe zelfs juichende persberichten over groeiende marktaandelen.

De Europese auto-industrie lijkt ook om: alle grote merken hebben inmiddels miljarden gereserveerd voor investeringen in elektrificatie, en sinds vorig jaar rolt een grote stroom elektrische modellen van de band. Overigens deels onder druk van datzelfde Europa, dat met hoge boetes dreigde als fabrikanten de uitstoot van hun auto’s niet zouden verlagen. Want in plaats van te dalen, nam de uitstoot van CO 2 per kilometer de afgelopen jaren juist toe, onder meer door de populariteit van hoge en zware suv’s.

Dieselverkoop ingestort

Nu de verkoop van diesels in Europa is ingestort en een op de tien nieuwe auto’s volledig elektrisch is, is het roer bij Acea om. Al uit zich dit meteen in zorgen over de toekomst van de e-auto. Acea vreest nu dat de groei van e-auto’s zal stagneren, omdat het schort aan voldoende laadmogelijkheden. In Nederland kan de accu op elke hoek van de straat worden gevuld: ons land telde eind vorig jaar ruim 63 duizend laadpunten en heeft samen met Noorwegen (geen EU-lid) de hoogste paaldichtheid ter wereld.

Maar in veel andere landen is de infrastructuur een stuk minder goed. Driekwart van de Europese laadpunten bevindt zich in slechts vier landen, waarschuwde Acea afgelopen najaar. Met als dieptepunt Griekenland, dat er op dat moment 61 telde. In de hele EU bleef het aantal publieke laadpunten vorig jaar steken op nog geen 200 duizend, aldus Acea. Lidstaten moeten daarom een laadpaalquotum krijgen dat verband houdt met het aandeel e-auto’s in een land, aldus de briefschrijvers.

Een miljoen laadpunten

Dit voorjaar komt de Europese Commissie met een wetsvoorstel waarin onder meer zaken worden vastgelegd rond laadinfrastructuur. De briefschrijvers roepen Brussel op ervoor te zorgen dat bij wet wordt geregeld dat er in 2024 minstens een miljoen openbare laadpunten zijn, en drie miljoen in 2029.

Het stellen van heldere doelen moet de consument het vertrouwen geven dat het goed komt, zegt Laurens Rutten van de Europese consumentenorganisatie BEUC, de derde ondertekenaar van de brief. ‘Zo wordt actieradiusangst weggenomen. En door duidelijke prijsinformatie voor het laden af te dwingen, neem je eveneens onzekerheid weg.’

Volgens Rutten zijn de organisaties het lang niet altijd op alle punten eens, maar hebben ze elkaar gevonden in hun oproep voor een betere laadinfra. ‘We willen dat laden straks net zo makkelijk wordt als tanken nu.’