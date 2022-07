Dwarsliggende Democratische senator na maanden toch akkoord met klimaatpakket

Senator Joe Manchin dwarsboomde vorig jaar meerdere plannen van de Biden-regering. Beeld AP

Manchin, een Democraat uit West Virginia, dwarsboomde vorig jaar meerdere plannen van de Biden-regering. Ook een sterk afgeslankte versie van Bidens investeringspakket, Build Back Better genaamd, keurde hij twee weken geleden af. Dit kwam Manchin, die bekendstaat als een zeer gematigde Democraat, op scherpe kritiek van zijn partijgenoten te staan. ‘De wereld staat letterlijk in brand,’ reageerde senator Tina Smith uit Minnesota, ‘terwijl hij zich bij elke Republikein aansluit om effectieve maatregelen te stoppen.’

Het nieuwe investeringspakket is bedoeld om energiekosten te verlagen, de productie van schone energie te verhogen en de CO2-uitstoot vóór 2030 met 40 procent te verminderen. Een deel van de geldinjectie heeft als doel de hoge medische kosten van Amerikanen te verlagen. Veel meer details over het akkoord waren woensdagavond nog niet bekend.

Nieuw jasje

De investering wordt niet meer als onderdeel van Bidens Build Back Better-plannen verkocht aan Amerikaanse kiezers, liet Manchin in een verklaring weten. Het nieuwe pakket heet de Inflation Reduction Act of 2022, aldus de senator. Inflatie is een zorg van veel Amerikaanse inwoners, die in november naar de stembus zullen gaan voor de tussentijdse verkiezingen.

Het onverwachte akkoord is bereikt onder bemiddeling van de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer. Manchin liet woensdag weten input te hebben gekregen van zijn ‘Democratische collega’s’ maar ook te hebben geluisterd naar ‘de standpunten van zijn Republikeinse vrienden’. Hij vertegenwoordigt nu eenmaal een staat met veel Republikeinse kiezers, die hij ook te vriend wil houden. Volgens de senator is de deal bedoeld voor ‘Amerikanen die lijden onder de hoge prijzen’.

Het akkoord is een opsteker voor de Amerikaanse president Biden, die sinds het begin van zijn presidentschap op veel tegenwerking stuit van de Republikeinen en weinig van zijn plannen door de Senaat krijgt. Hoewel hij het liefst een veel grotere investering van 2 biljoen dollar had gedaan, is dit huidige akkoord omvangrijker dan naar aanleiding van de stroeve onderhandelingen werd verwacht.

Chuck Schumer heeft gezegd dat de Senaat komende week zal stemmen over de financiële injectie. Omdat het om budgettaire plannen gaat, hebben de Democraten aan een simpele meerderheid genoeg.