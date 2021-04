Dwangvoeding dreigt voor Aleksej Navalny, oppositieleider is uit de ziekenboeg

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny tijdens een hoorzitting in Moskou, februari. Beeld AFP

Met zijn hongerstaking protesteert de 44-jarige Navalny tegen de weigering van de leiding van het strafkamp bij Pokrov, ongeveer honderd kilometer van Moskou, een arts bij hem toe te laten. De oppositieleider werd vorige week met luchtwegklachten opgenomen in de ziekenboeg van het kamp.

Gevreesd werd dat hij tuberculose had opgelopen, een veel voorkomende aandoening in Russische gevangenissen. Maar volgens zijn medestanders is hij inmiddels teruggebracht naar de barak die hij met tientallen andere gevangenen deelt.

Gebraden kippetje

Navalny zou inmiddels vijftien kilo hebben verloren. Om hem te treiteren en op de proef te stellen, hebben sommige medegevangenen volgens Navalny toestemming gekregen af en toe een kippetje te braden in de barak.

Kennelijk overwegen de autoriteiten nu een hardere aanpak – dwangvoeding – om te voorkomen dat Navalny bezwijkt. Mensenrechtengroepen hebben al hun bezorgdheid uitgesproken over zijn zwakke gezondheid. Zij vragen zich af of hij de 2,5 jaar in het kamp die hij eerder dit jaar kreeg opgelegd wel zal overleven.

De IK-2 strafkolonie bij Pokrov staat bekend als een van de strengste van Rusland. Navalny’s gezondheid wordt nog verder ondermijnd doordat hij elke nacht om het uur wordt gewekt, zogenaamd om te kijken of hij niet is ontsnapt.

Dubbele hernia

Navalny klaagde ook over rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen. Uit een mri-scan bleek vorige week dat hij een dubbele hernia had, maar ook dat was voor de autoriteiten geen aanleiding hem door een arts van zijn keuze te laten onderzoeken.

Afgelopen week pakte de politie een groep aanhangers van Navalny op, die voor de poorten van de strafkolonie tegen zijn behandeling protesteerden. Ook Navalny’s arts, Anastasia Vasiljeva, het hoofd van de oppositiegezinde Artsenvakbond, werd aangehouden. Een aantal van hen kreeg een week celstraf wegens deelname aan een demonstratie waarvoor geen toestemming was gegeven.

De buitenlandcommissie van de Bondsdag, het Duitse parlement, concludeerde afgelopen weekeinde dat de behandeling die Navalny krijgt rechtstreeks indruist tegen het Europese Verdrag tegen foltering. Volgens de commissie komt zijn behandeling neer op ‘doelbewuste marteling'.